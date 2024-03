BBB 24: Pai de santo explica 'personalidade forte' de Davi: 'Ações vorazes'

Através da numerologia, o pai de santo Paulo de Oxalá analisou alguns traços da personalidade de Davi, confinado no BBB 24

Através de uma numerologia, o pai de santo Paulo de Oxalá, analisou alguns traços de personalidade do brother Davi, confinado no BBB 24, da Globo. Colunista do jornal Extra, ele explicou o motivo do jovem ser considerado por adversários uma pessoa de "difícil convivência".

Segundo Paulo, o Odú Ọ̀sá, ligado à destemida Yansã e à minuciosa Yemanjá, é o que mais se destacada em sua data de nascimento, 24 de agosto de 2002. "Davi é inteligente, articulado e confiante. Ele corre atrás dos seus sonhos e encara os problemas como desafios a serem vencidos", declarou.

E completou: "Nada passa batido perto dele, pois é muito observador, metódico e com mania de perfeição. Tudo para ele necessita ter lógica e um motivo real, senão o questionamento é certo". O pai de santo, porém, também explicou o lado oposto das qualidades de Davi.

"Por outro lado, a sua franqueza em excesso costuma lhe trazer uma série de problemas. Ao falar o que pensa sem medir as palavras, ele pode magoar pessoas importantes em sua vida, e, neste caso, outros participantes cruciais no jogo do BBB 24. Às vezes, a obstinação de Davi é interpretada erroneamente como orgulho, devido às suas ações vorazes", disse o colunista, por fim.

Apesar de Davi possuir grandes embates com outros brothers no reality show, o jovem, de apenas 21 anos, segue sendo um dos participantes favoritos do público para ganhar o prêmio final da competição, que pode chegar a R$ 3 milhões.

