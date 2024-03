Nadson O Ferinha explica participação de esposa de Davi, do BBB 24, em gravação

Em entrevista à CARAS Brasil, Nadson Ferinha revelou bastidores de encontro com esposa de Davi, do BBB 24, que participou da gravação de seu novo DVD

Depois de causar o maior burburinho nas redes sociais com a gravação de seu novo DVD, Nadson Ferinha explicou a participação de Mani Reggo, esposa de Davi, do BBB 24, no evento. Procurado pela CARAS Brasil, o artista revelou os bastidores do encontro e não poupou elogios à vendedora de lanches.

"Em respeito ao Davi, eu convidei a Mani para o meu DVD. Foi massa demais", disse ele, feliz com a repercussão do encontro que, apesar dos vídeos em que Mani aparece em cima do palco, ela não deve aparecer em um dos clipes.

O cantor, que conquistou as paradas digitais em 2021 com a música Na Ponta do Pé, ainda revelou como foi a conversa com Mani. "Ela me contou um pouquinho que ele [o Davi] sempre ouvia as minhas músicas e nunca escondeu o quanto gostava de mim. Fiquei feliz demais em poder conversar com ela e me aproximar mais de pessoas que admiram meu trabalho", afirma.

Leia também: BBB 24: Nadson Ferinha manda recado para Boninho após Davi revelar desejo

Desde a última semana Nadson tem virado destaque nas redes sociais por conta de Davi, que volta e meia viraliza cantando suas músicas. Em recente conversa com a CARAS, o cantor confessou que tem o sonho de um dia se apresentar na casa mais vigiada do Brasil.

"Alô, Boninho, o homem está pedindo, hein? Mas assim, com toda certeza é um desejo meu tocar lá e se o Davi for mesmo campeão, será muito mais especial", disse o artista, que se comprometeu em conhecer o brother pessoalmente: "Espero que a gente consiga se ver, bater aquele papo, conversar muito e, com certeza, levar ele ao meu show. Será um grande prazer".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celsilene Rego (@manireggo)

DAVI DESABAFA SOBRE BRIGAS

Após uma madrugada muita diversão na festa de Beatriz, os brothers se preparam para o início de mais um ciclo no jogo do BBB 24, da Globo. Na manhã desta quinta-feira, 14, durante o Raio-X diário, Davi falou sobre as expectativas em relação à próxima prova do líder e aproveitou para fazer um breve desabafo com o público.

No confessionário, o baianao mencionou que não é fácil permanecer em um confinamento com diversas pessoas. "Não tem sido fácil, tem sido dias difíceis. Não é fácil conviver numa casa com muitas pessoas de personalidade diferente, jeitos diferentes, mas tenho tentado de todas as formas", declarou Davi.

E completou: "Sei que tem pessoas aqui dentro que são meus adversários, claro, e tão tentando de todas as formas me desestabilizar no jogo, mas isso eles não vão conseguir, porque eu me mantenho focado, firme e forte no meu objetivo e vou lutar até o final".