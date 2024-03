BBB 24: Nadson Ferinha manda recado para Boninho após Davi revelar desejo

Em entrevista à CARAS Brasil, Nadson Ferinha confirma torcida por Davi no BBB 24 e pede por show no reality global

Alvo de comentários de Davi dentro do BBB 24, o cantor Nadson Ferinha viu seu nome virar destaque nas redes sociais desde que o brother assumiu ser um grande fã de seu trabalho. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revelou que tem acompanhado a trajetória do baiano no reality e senha um dia fazer uma apresentação no programa.

"É sempre uma alegria ver as pessoas se identificando com a minha música e propaganda ela nacionalmente. Eu fica extremamente feliz com esse reconhecimento e carinho", conta Nadson, que já está com a torcida para ver Davi saindo milionário da atração: "minha torcida é para ele".

Sucesso no gênero do arrocha, o cantor, que em 2021 tomou conta das paradas digitais com a música Na Ponta do Pé, disse que está na expectativa da produção do reality global convidá-lo para uma apresentação depois de Davi comentar sobre a possibilidade de assistir o ídolo. "Alô, Boninho, o homem está pedindo, hein? Mas assim, com toda certeza é um desejo meu tocar lá e se o Davi for mesmo campeão, será muito mais especial", confessa.

Na última quarta-feira, 6, Davi acordou ao som da música de Nadson após voltar de um paredão marcado por muitas críticas. Feliz com o resultado, ele levantou e dançou com Alane, que também disputava a preferência do público.

Diante dos comentários de Davi no jogo, Nadson conta que ainda não chegou a conversar com a família do motorista de aplicativo, mas acredita que após a final do programa, imagina que os dois devem se conhecer pessoalmente. "Espero que a gente consiga se ver, bater aquele papo, conversar muito e, com certeza, levar ele ao meu show. Será um grande prazer", diz.

FALA POLÊMICA

Após perder a disputa da liderança para Beatriz na Prova do Líder de Resistência, Davi voltou a falar sobre a situação na manhã deste sábado, 09. Em conversa com Isabelle, o motorista de aplicativo falou que decidiu deixar a sister vencer.

O baiano comentou que se estivesse no lugar dela, que já havia sido líder, teria deixado para a pessoa que nunca tinha tido a oportunidade. "Eu dei o máximo, eu olhei para trás, vi a Bia também, vi que ela tava mal mesmo. Mas eu olhei no olhar dela, ela estava mal, mas dizia que estava bem. Quando eu cai, ela caiu rápido. Eu falei 'tem que tomar a decisão isso aqui, se não ela vai ficar aqui, eu vou ficar aqui e vai dar m*' e eu tive que dar a liderança, né? Não queria, claro", falou o brother.