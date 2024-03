BBB 24: Isabelle elogia Matteus durante brincadeira: 'Arrasando corações'

Festa do Líder

Foi flerte? Ao longo da noite, Isabelle entrevistou Matteus e não poupou elogios ao brother durante a festa da líder Beatriz

A festa da líder Beatriz agitou a madrugada dos brothers nesta quinta-feira, 14, no BBB 24, da Globo, com o tema 'Show de Talentos'. Em determinado momento do evento, a sister Isabelle virou repórter de um quadro fictício de entrevistas e não poupou elogios para Matteus ao entrevistá-lo.

Na ocasião, a Cunhã perguntou para o brother como estava sendo sua participação no reality show. "Mais um participante maravilhoso, Matteus. Diretamente do Rio Grande do Sul, de Alegrete, e marca esta edição. Conta como está sendo essa participação, esse grande gato, arrasando corações", iniciou ela.

Matteus, então, entrou na brincadeira e respondeu: "É um orgulho imenso representar o meu estado, a minha cultura, minha cidade que eu tanto amo. Tenho certeza que esse BBB vai ficar marcado", declarou o gaúcho. A "entrevista" seguiu e Isabelle abordou uma das qualidades do brother.

"Esse grande gaúcho sabe ou não fazer um grande churrasco?", perguntou a sister. "Sei! Faço um churrasco de lamber os beiços, de comer e se apaixonar pela carne", se divertiu Matteus. "Se apaixonar pela carne, hein, cunhatã?", reagiu Isabelle. "Pela carne!", respondeu o brother, aos risos.

Fernanda critica postura de sister

Enquanto a festa da líder Beatriz acontecia na área externa da casa do BBB 24, Fernanda e MC Bin Laden seguiram para um dos quartos do reality show da Globo e aproveitaram a madrugada desta quinta-feira, 14, para conversar. Ao longo do bate-papo, a confeiteira falou sobre a postura de outra sister e afirmou que ela não aceita ser criticada.

O assunto começou com a eliminação de Yasmin Brunet, ocorrida na noite de terça-feira, 12. De acordo com Fernanda, a modelo saiu da competição bastante chateada devido aos últimos atritos com Alane.

"Ela [Yasmin] foi humilhada e debochada por uma menina 10 anos mais nova que ela. Alane sacaneou ela de todas as formas possíveis e imagináveis, debochou dela de todas as formas possíveis e imagináveis", disparou a sister. "Mas você consegue ver isso na Cunhã também?", questionou Bin Laden, se referindo a Isabelle.

"Em vários momentos, mas não como Alane. Alane é mais perversa. A Cunhã não é tanta flor que se cheire, mas Alane é nível profissional, ela sabe muito bem o que está fazendo", respondeu Fernanda. E completou: "A Cunhã é reativa. Falou dela, ela vira bicho".

O funkeiro, então, elogiou a postura de Isabelle e comentou que a sister não procura briga sem motivo. "Mas eu acho Cunhã mais coerente, verdadeira, pé no chão, não tem esse bagulho de querer brigar, te humilhar, constranger. Eu não consigo ver", opinou Bin. "Isso não é da Cunhã. Mas fala uma coisinha dela para ver o que acontece", observou Fernanda.

Na sequência, o cantor explicou que teria a mesma reação de Isabelle caso alguém mencionasse seu nome. A amiga de Pitel, por sua vez, criticou a reação de Isabelle: "Tem gente que vai ignorar. Ela não. Ela vira bicho só de mencionar o nome dela".

"Isso mostra sensibilidade, mostra do tipo assim, se acha maravilhosa ao ponto de não poder ouvir uma crítica. Você está entendendo? Também é um tipo de soberba. Não pode falar um 'ai' de você que fica tão doída assim? Por quê? Você é tão maravilhosa assim? Acha que está fazendo uma coisa tão boa assim?", completou Fernanda, por fim.