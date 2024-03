BBB 24: Perfil de Leidy Elin é reativado após sair do ar por briga com Davi

Fora do ar desde a última terça-feira, 12, perfil de Leidy Elin no Instagram foi reativado após polêmica com Davi dentro da casa

Nesta quinta-feira, 14, o perfil de Leidy Elin no Instagram voltou ao ar após ser derrubado. Isso ocorreu devido a briga entre ela e Davi, quando os fãs do brother decidiram agir e derrubar seu perfil no início desta semana.

A equipe da sister comemorou o fato com um longo texto, em que afirmaram que a trancista teve atitudes consideradas polêmicas dentro da casa, mas isso não deve ser usado como desculpa para atos racistas.

"Depois de 53 horas, 3 minutos e 19 segundos, CONSEGUIMOS! Como informamos assim que ocorreu, o Instagram da Leidy foi derrubado. Depois de dias extremamente difíceis e uma corrida contra o tempo, conseguimos reativar junto com a Meta. Queremos agradecer a todos que, de alguma forma, nos apoiaram e vamos viver uma nova fase por aqui", iniciaram.

"Sabemos que Leidy teve atitudes dentro do jogo que não agradaram muitas pessoas mas pedimos para que vocês não usem isso como ferramenta de ataques racistas, discurso de ódio e ameaças. Leidy está vivendo o jogo intensamente, imersa em um ambiente diferente e tendo que lidar, assim como todos, com suas emoções afloradas, frustrações, medos e inseguranças que todo esse processo do confinamento trás. Os ataques e ameaças aqui estão fora do normal. Queremos deixar claro que respeitamos os sentimentos de todos os internautas mas também, pedimos FairPlay".

Em seguida, destacaram que além da Leidy participante do BBB 24, existe um ser humano atrás de qualquer atitude. "Conta denunciada, ameaças e crimes raciais… atrás da Leidy participante, tem uma menina incrível, de sorriso largo, sonhos, planos, com uma história de vida admirável e cheia de superações! Precisamos ter consciência de que todos os participantes ali dentro têm uma vida aqui fora e que, por mais que só 3 cheguem na final, todos foram em busca de seus sonhos ou de uma vida melhor. Que não sejamos nós os responsáveis por causar dor e sofrimento a eles aqui fora. A melhor resposta para aqueles que não nos identificamos com o jogo, posicionamentos é o paredão, e não o crime".

"O BBB é um reality show. As respostas que vocês podem dar, é através de votações e julgamentos sobre o JOGO e não de ameaças, ataques racistas, calunia e difamação. Vamos viver de amor e menos ódio? Contamos muito com vocês nessa nova fase. Atenciosamente, Equipe da Leidy.", finalizaram.

Após esporro ao vivo, Leidy Elin revela recado no confessionário

A atitude de jogar as malas na piscina não passou batida pelo apresentador Tadeu Schmidt. Na última terça-feira, 12, o comandante do BBB 24 deu uma chamada de atenção nos brothers e principalmente na autora da ação, Leidy Elin.

Após o recado público e o fim do programa, a trancista revelou para os brothers que já havia sido repreendida no confessionário mais cedo, quando havia ido ao recinto fazer seu Raio-X. A moça contou que foi surpreendida por uma voz pedindo para ela se controlar.

No Quarto Gnomo, a sister contou o que lhe foi dito pela produção. "’Leidy, você está passando dos limites’. Eu pensei que era o Raio-X e falei ‘desculpa’ e ele ‘não, você jogando as roupas do Davi na piscina’. A pergunta foi exatamente assim: se era expulsão a pessoa te incitar para a briga e vocês responderam que não poderia encostar, por isso que eu fiz. Ele falou ‘segue o jogo, não se exceda", disse.