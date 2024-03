BBB 24: Perfil de Leidy Elin sai do ar após briga com Davi

Equipe de Leidy Elin se pronuncia após o perfil da sister no Instagram ser derrubado pelos internautas após briga dela com Davi no BBB 24

A equipe da sister Leidy Elin está passando por um sufoco nas redes sociais nesta terça-feira, 12, após a briga dela com Davi na madrugada do BBB 24. Os dois discutiram e ela jogou as roupas do brother dentro da piscina. Com isso, os fãs do brother decidiram agir e derrubaram o perfil de Leidy no Instagram, que saiu do ar na manhã desta terça-feira.

A página dela não pode ser visualizada na internet e a equipe se pronunciou por meio de um post no X, antigo Twitter, para falar sobre o ocorrido. Eles repudiaram a intenção dos haters de derrubarem os perfis da sister.

"Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre atitudes dentro do jogo. Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiram. E sabem o que mais? Querem derrubar até o Twitter. Isso é jogo limpo?", questionaram.

E completaram: "Leidy Elin está vivendo as emoções do jogo, está expondo todas as opiniões sobre atitudes sendo que um reality show é sobre isso. Enquanto muitos atacam sobre o que Leidy fez, por que não estão falando sobre ele ter dito que queria fazer xixi ou colocar coco na cama da Leidy? Por que não estão falando sobre ele ter dito que ia pegar um balde de água e tacar nela enquanto estava dormindo? Não toleramos e nem incentivamos ataques racistas. Que tal começarmos a jogar limpo?".

Leidy Elin bateu recorde no BBB 24

A sister Leidy Elin bateu um recorde no BBB 24, da Globo. No último domingo, 11, ela conquistou mais uma semana sem receber votos nos paredões da temporada. Até agora, ela está ilesa, o que é um recorde na edição.

Este é o 12º paredão do Big Brother Brasil 24 e ela não recebeu nenhum voto até agora. Nas edições anteriores, Gabi Martins, do BBB 20, e Bruna Griphao, do BBB 23, ficaram 10 paredões sem votos.

Com isso, ela já colocou o seu nome na história do reality show e segue a regra de ‘fugir do paredão’.