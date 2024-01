BBB 24: Yasmin Brunet fala sobre convivência com Davi: 'Não gosto'

Em conversa no BBB 24, a sister Yasmin Brunet comentou sobre a convivência com Davi e explicou motivo de não gostar do brother

Após a eliminação de Lucas Luigi do BBB 24, da Globo, os brothers seguiram a madrugada desta quarta-feira, 31, conversando sobre o jogo. Reunidos na área externa da casa mais vigiada do país, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Lucas Henrique falaram a respeito do comportamento de Davi nos últimos dias.

Lucas, então, relatou para as sisters que observou o motorista de aplicativo mexendo no painel tático do Sincerão, ocorrido na noite de segunda-feira, 29. "Eu fiquei esperando ele colocar a minha carinha no alvo, eu ia falar com ele. Só que ele não colocou. Eu estou entendendo que ele está, talvez por orientação até da Cunhã [Isabelle], evitando o combate, o embate", declarou o brother.

Yasmin Brunet, por sua vez, questionou: "E por que você acha o jogo dele muito bom?". "Porque ele está se expondo, fala alto, ele é o assunto de todo mundo… ele movimenta a casa, no sentido de todo mundo falar sobre ele. Ele é assunto em todas as rodas, todos os quartos, grupos, até quem não tem grupo", explicou o brother. "Porque ele faz coisas duvidosas", opinou Wanessa Camargo.

Na sequência, Lucas Henrique afirma que, apesar de não concordar com a estratégia do jogo de Davi, o brother não está agindo errado. "Ele está acertando. Por mais que não seja um jogo que eu faria, ele está acertando. Esse é o famoso discurso da vítima", disse ele.

Por fim, a filha de Luiza Brunet confessou aos colegas de confinamento que possui dificuldade em conviver com Davi. "Eu não estou perseguindo ele, não acho que seja de fácil convivência, não gosto. Desde o primeiro momento, não gosto, tipo coisa espiritual, simplesmente não bateu", concluiu Yasmin.

pic.twitter.com/fRCAFyNTo3 — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 31, 2024

Campeã do BBB 23 se emociona ao falar de Davi

Após dividir o seu sonho de usar sua participação no BBB 24 como uma forma de ingressar na faculdade de medicina, Davi tocou o coração de uma das vencedoras do reality show da Globo. Em suas redes sociais, a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, mostrou que ficou emocionada com a história do motorista.

Em seu perfil oficial do Instagram, a médica e influenciadora digital admitiu que a história de Davi lhe tocou. "Ontem eu fiquei muito emocionada com o que eu assisti no BBB. O Davi dizendo que tinha se inspirado em mim para entrar no programa. Ele viu no meu sonho a possibilidade batalhar pelo tão sonhado caminho dos estudos. E o fato de eu servir de motivação para ele, assim como tantas pessoas foram para mim, me deixa muito feliz", iniciou Amanda.

A milionária ainda fez questão de declarar que admira o brother. "Independente de jogo, essa história me faz pensar que tudo faz parte de uma engrenagem motivadora. Hoje tem o Davi, que assim como tem eu que te motivei, você me motiva e motiva milhares de sonhadores", disse ela. Amanda também mencionou a bolsa de estudos presenteada para Davi em uma dinâmica do BBB. Confira!