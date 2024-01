BBB 24: Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, se emociona ao falar de Davi: "Não desista"

Após ser citada por Davi na casa do BBB 24, a última campeã do reality show, Amanda Meirelles, se emociona ao falar sobre o brother; confira!

Após dividir o seu sonho de usar sua participação no BBB 24 como uma forma de ingressar na faculdade de medicina, Davi tocou o coração de uma das vencedoras do reality show da Globo. Em suas redes sociais, a campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, mostrou que ficou emocionada com a história do motorista.

Em seu perfil oficial do Instagram, a médica e influenciadora digital admitiu que a história de Davi lhe tocou. "Ontem eu fiquei muito emocionada com o que eu assisti no BBB. O Davi dizendo que tinha se inspirado em mim para entrar no programa. Ele viu no meu sonho a possibilidade batalhar pelo tão sonhado caminho dos estudos. E o fato de eu servir de motivação para ele, assim como tantas pessoas foram para mim, me deixa muito feliz", iniciou Amanda.

A milionária ainda fez questão de declarar que admira o brother. "Independente de jogo, essa história me faz pensar que tudo faz parte de uma engrenagem motivadora. Hoje tem o Davi, que assim como tem eu que te motivei, você me motiva e motiva milhares de sonhadores", disse ela.

Amanda também mencionou a bolsa de estudos presenteada para Davi em uma dinâmica do BBB. "Ontem, ao vê-lo ganhar a bolsa e dar esse primeiro passo em busca do objetivo, foi tipo... inexplicável. Só quem trilhou o caminho da educação sabe o valor de cada vitória", declarou a médica.

A campeã ainda falou sobre a sua luta para ingressar em uma faculdade e motivo Davi e seus fãs a seguirem batalhando pelos sonhos. "Por mais difícil que foi o percurso dos estudos, eu faria tudo de novo. E se você está nessa estrada, não desista. Acredite que vai dar certo e luta com todas as suas forças. Ontem fui eu, hoje é Davi", finalizou.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dra Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Wanessa presenteia Davi com bolsa de estudos

No último dia 29, Wanessa Camargo surpreendeu ao presentear Davi com uma bolsa de estudos. Durante uma dinâmica no BBB 24, a cantora foi sorteada e pode escolher Davi e Deniziane para se juntar a ela.

A dupla acertou a pergunta e cada um ganhou uma bolsa de estudos no curso que desejar além de R$5 mil. Wanessa também ganhou R$10 mil. Após a dinâmica, o motorista de aplicativo abraçou a artista e a agradeceu por ter sido escolhido. "Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deus abençoe", disse ele.

Depois, o brother caiu no choro emocionado por ganhar bolsa e conseguir realizar seu sonho de estudar medicina."Nove mil por mês! Engraçado foi que hoje de manhã, eu e Wanessa, a gente estava conversando aqui. Ela estava acordada e eu acordei mais cedo e a gente estava aqui no sofá trocando essa ideia. A gente estava falando... eu estava falando para ela, a gente já conversou isso várias vezes: 'Wanessa, só quero só a faculdade... eu não quero dinheiro, quero só a faculdade", recordou Davi.