Você Sabia? Nívea Maria já foi casada com dublador de desenhos e filmes

Ator e dublador, Renato Master, ex-marido de Nívea Maria, já dublou atores como Eddie Jones e Allen Garfield no cinema

Nívea Maria (77), atriz de teatro, TV e cinema, conhecida por diversas obras em novelas da Globo, esteve envolvida em três casamentos, o primeiro, que gerou dois dos seus três filhos, foi com o ator e dublador de desenhos e filmes Renato Master (65), falecido em 2004, e teve a duração de 2 anos. O segundo, com o também ator, Edson França (73), falecido em 2003, com quem foi casada durante 8 anos, gerou a sua terceira filha, e a última união foi com o diretor Herval Rossano (72), falecido em 2007, em que ficaram juntos por 27 anos e que não gerou filhos, mas rendeu um término conturbado.

Renato Master, seu primeiro marido, estreou na televisão em 1964 na extinta TV Excelsior, como o personagem Henrique na obra A Moça que Veio de Longe. Como dublador, dublou diversos atores, entre eles Allen Garfield, Franklin Cover, Frank Tejo, Gill Geera, Eddie Jones, James Best, Ken James, An MacGregor, John Diar, Jank Azmar, e outros.

Em sua carreira, Nívea Maria já foi modelo e deu vida a papéis icônicos em grandes obras. A atriz foi descoberta pelo diretor Walter Mancini (66), falecido em 2001, que a convidou para o mundo das novelas. Dentro da televisão esteve em obras como A Outra Face de Anita, 1964, na Excelsior, interpretando a personagem Patrícia, e esteve na Globo com personagens como a Jerusa, em Gabriela, 1975, a protagonista de A Moreninha, 1975, e as duas figuras principais de Maria Maria, 1978. Como vilã, o seu papel de destaque foi como Rosália, em Dona Xepa, em 1977.

Outras participações da atriz em novelas: Anos dourados, 1986), Brega & Chique, 1987, Meu bem, Meu Mal, 1990, Sonho Meu, 1993, O Clone, 2001, A Casa das Sete Mulheres, 2003, Celebridade, 2003, Caminho das Índias, 2009, Além do Tempo, 2015, A Dona do Pedaço, 2019 e muitas outras.

Confira os trabalhos de Renato Master como ator e dublador

Televisão

O Vigilante Rodoviário, 1961

A Moça que Veio de Longe, 1964

Em Busca da Felicidade, 1965

Os Quatro Filhos, 1965

Ainda Resta uma Esperança, 1965

Onde Nasce a Ilusão, 1965

As Minas de Prata, 1966

Os Fantoches, 1967

A Cabana do Pai Tomás, 1969

Acorrentados, 1969

O Meu Pé de Laranja Lima, 1970

Irmãos Coragem, 1970

Pigmalião 70, 1970

Nossa Filha Gabriela, 1971

Quero Viver 1972

Venha Ver o Sol Nascer na Estrada, 1973

Um dia, o Amor, 1975

Pé de Vento, 1980

Razão de Viver, 1983

Pecado de Amor, 1983

A História de Ana Raio e Zé Trovão, 1990

Você Decide (episódio Paternidade), 1994

Caminhos Cruzados, 199

O Rei do Gado 1996

Torre de Babel 1998

Cinema

No Paraíso das Solteironas, 1969

Desejo Proibido, 1973

O Exorcista de Mulheres, 1974

Noite em Chamas, 1977

O Prisioneiro do Sexo, 1978

O Estripador de Mulheres, 1978

Sede de Amar, 1979

Dani, um Cachorro Muito Louco, 1979

O Homem que Virou Suco, 1981

Amélia, Mulher de Verdade, 1981

Meu Homem, Meu Amante, 1984

Diretor

O Mundo de Beakman (Dublavídeo)

O Poderoso Thor, redublagem de 2003

Dublador

Senhor Akiyama em Jaspion;

Doutor Kamasawa e o monstro Shila em Changeman;

General Desmark (Nakara Kikuchi) em Goggle V;

O vilão Mohs em Winspector;

Mangold (Dave Hager) em Double Jeopardy;

Bennigton (Dick Cusack) em Feitiço do Coração;

Mitsumasa Kido em Cavaleiros do Zodíaco

Arcanjo em Águia de Fogo

Kibosh (James Earl Jones) em Gasparzinho: Como Tudo Começou

Denethor (John Noble) em O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

Jubei Yamada em Fatal Fury 2 – O Desafio de Krauser

Avô do Shurato e Deus Brafma em Shurato