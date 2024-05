Ex-BBB Laís Caldas se declara para Gustavo Marsengo: "Essencial na minha vida"

Nas redes sociais, a ex-BBB Laís Caldas se declarou para Gustavo Marsengo ao comemorar o aniversário de dois anos de namoro

Laís Caldas, ex-participante do BBB 22, usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quarta-feira, 8, ela completou dois anos de namoro com o também ex-BBB Gustavo Marsengo. Em seu perfil oficial no Instagram, a médica e influenciadora digital postou uma foto agarradinha com o amado durante uma viagem, e falou sobre ter encontrado o amor da sua vida em um reality show.

"Hoje completamos 2 anos do pedido oficial de namoro, e meu coração é só gratidão por ter você ao meu lado! Quem diria que eu iria encontrar o amor da minha vida em um reality show e que grande parte do Brasil acompanharia o início da nossa história e muitos ainda estão com a gente", começou.

Em seguida, Laís relembrou algumas críticas que o casal sofreu no começo do relacionamento. "Juntos enfrentamos desafios enormes, vários julgamentos e críticas. Superamos tudo e todos, sempre de mãos dadas, porque nós sabemos que o laço que nos une é indestrutível e genuíno", ressaltou.

A ex-BBB ainda confessou que pretende aumentar a família em breve. "É loucura quando paro para pensar como tudo aconteceu e já imagino a gente contando para os nossos filhos em um futuro bem próximo! Quando eu estava no pior momento da minha vida, você surgiu, parece que foi enviado, e eu sei por quem. Não sei se eu aguentaria ter passado por tudo aquilo sem ter você ao meu lado, foi pesado, difícil, mas você trouxe leveza, proteção, segurança, cuidado, felicidade, amor e carinho! Obrigada por tudo que representa para mim, você é importante, especial e essencial na minha vida! Até o infinito com você, te amo. #nossodia8", finalizou.

