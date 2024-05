Whindersson Nunes mostra boia 3D para ajudar a resgatar vítimas no RS

Nas redes sociais, o humorista Whindersson Nunes mostrou protótipo que utiliza garrafas pet para resgatar as vítimas das enchentes no Sul

Whindersson Nunes está engajado em ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, e nesta quinta-feira, 8, ele mostrou uma bola em modelo 3D capaz de ajudar a resgatar as pessoas que estão ilhadas.

O humorista contou que o protótipo conta com oito garrafas pet, e é capaz de sustentar uma pessoa na superfície da água. "Desenvolvemos uma solução usando a física pra ajudar na organização no resgate. Eu e o @gildariolima desenvolvemos um modelo 3D, podendo ser imprimido em qualquer lugar do Brasil e enviado para o pessoal no Rio Grande do Sul."

"O modelo imprimido usa 8 garrafas pet de maneira rosqueada, circuladas com uma silvertape sustentam 1 pessoas, e 4 (com 8/1 garrafas por modelo) fazem um cavalo de 500kg flutuar na água, ideias pra situações como essa triste do vídeo do cavalo isolado. E ajuda a manter os helicópteros ocupados com comida e água pras pessoas esperando por resgate", explicou ele.

E completou: "4 drones que suportam 10kg cada vão começar a operar nessa madrugada entregando comida pras pessoas dos prédios, por favor não atrapalhe essa operação, mantenham-se seguros e salvos o máximo possível!".

