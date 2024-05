Pedro Scooby encerra dia de resgates antes do previsto devido tempestade no RS

Devido o temporal previsto para o Rio Grande do Sul, Pedro Scooby e outros surfistas precisaram finalizar terceiro dia de resgates antes do esperado

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros nomes do surf encerraram nesta quarta-feira, 8, o terceiro dia de resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim como no primeiro dia, a equipe se concentrou em Eldorado do Sul.

Devido o temporal previsto para cair no estado, a missão precisou encerrar mais cedo do que o planejado. Em seu perfil oficial no Instagram, o surfista Ian Cosenza explicou que eles foram orientados a interromper os trabalhos de hoje.

“Breve relato do último pai de família a ser resgatado, antes da tempestade nos obrigar a sair da zona afetada”, escreveu ele, enquanto exibia um vídeo do resgate.

“Obrigada, viu! Vocês são uma benção, vocês fazem diferença no país. Gratidão”, agradeceu o morador resgatado por ele. “A gente faz o que a gente sentiu que tinha que ser feito. Daqui a pouco você estará lá em segurança, família tá bem, isso que é o importante”, ressaltou o atleta.

Também nas redes sociais, Lucas Chumbo comentou sobre o final dos trabalhos. “Terminando aqui mais um dia de resgate. Essa equipe que tá começando de manhã e saindo de tarde. Final de tarde hoje com muita chuva, vento, mas graças a Deus deu certo. Se Deus quiser nós vamos conseguir deixar todo mundo são e salvo e que essa chuva não seja tão forte”, relatou.

Por meio dos Stories no Instagram, o marido de Cíntia Dicker abriu com os seguidores maiores detalhes sobre os resgates que realizaram até o momento. "Mais um dia. É difícil, mas hoje a gente conseguiu até ir mais organizado, ir direto pros endereços", iniciou.

"Ontem foi o dia que a gente mais resgatou pessoas. Foi muita gente mesmo, teve uma menina que eu perguntei, disse que foi mais de mil pessoas e isso é só um pedacinho desse quebra cabeça gigante de guerreiros que tavam ali na disposição para salvar todo mundo.", disse ele.

Na sequência, ele compartilhou um relato emocionante que Ian presenciou. "Uma criança autista, ela feliz por estar andando de jet ski e a mãe chorando, foi demais aquela cena."

Scooby e todos os outros surfistas estão em Eldorado do Sul desde a última segunda-feira, 6, data de início dos resgates. No primeiro dia, o grupo confessou que o local parecia um “filme de terror” e, no segundo, conseguiram resgatar crianças, adultos e animais em uma escola. Os atletas já realizaram centenas de resgates e contam com auxílio da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Pedro Scooby comove com atitude para resgatar animais

O surfista Pedro Scooby está comovendo com suas ações para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após aparecer tirando várias pessoas e até animais das águas, o atleta surgiu ao lado de uma das voluntárias que está salvando diversos bichos.

Apontada com um dos nomes responsáveis e ativos na causa dos animais no local, Deise Falci postou uma foto com o ex-BBB nesta quarta-feira, 08, para atualizar que ela recebeu o apoio dele. O surfista então prometeu transporte para que ela continue resgatando os pets.

"Me prometeu que os próximos Jets que chegarem ele vai deixar pra gente pra nos acompanhar nos resgates dos bichos", contou a voluntária que posta diversos vídeos e imagens comoventes dos resgates que estão realizando no Rio Grande do Sul.

Nos comentários, os internautas aplaudiram mais uma boa ação do ex-marido de Luana Piovani. "Vocês estão fazendo toda diferença na vida dessas pessoas e bichos!", disseram no perfil que está recebendo doações para os animais. "Essa dupla vale milhões. O mundo precisa de mais pessoas assim", admiraram os dois.

Em seu perfil oficial do Instagram, o marido de Cíntia Dicker compartilhou um vídeo de resgate a 50 pessoas que estavam ilhadas em uma escola local, além de 20 cachorros, que estavam presos em um ginásio. No registro, Scooby e LucasChumbo foram levados para fazer um reconhecimento aéreo em um helicóptero, buscando entender mais a área que iriam percorrer pelo dia.