BBB 24: Por que a popularidade de Beatriz Reis continua crescendo pós-reality?

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista em Marketing de Influência Ingrid Spyker explica o que pode estar por trás do sucesso de Beatriz Reis

A popularidade que Beatriz Reis (23) conquistou quando ainda estava confinada no BBB 24 tem ganhado cada vez mais força fora do reality show da TV Globo. Não tem como negar que a atriz e ex-vendedora do Brás conquistou o carinho do público, que vem levantando seu nome nas redes sociais. E isso acaba gerando o interesse das marcas, que de olho na moça, idealizam campanhas publicitárias, sem deixar de lado o famoso bordão da paulista: "É o Brasil do Brasil!".

Mas por que a popularidade de Beatriz continua crescendo pós-reality? A CARAS Brasil conversou com a especialista em Marketing de Influência Ingrid Spyker, sócia-fundadora da Creators Brand. Para ela, o público enxergou honestidade e genuinidade na ex-BBB, o que facilitou a vida da atriz no pós-programa.

"A Beatriz conseguiu validar na sua saída que seu perfil desinibido, sem filtros e bem humorado é autêntico, pois existiam muitos questionamentos sobre ela ser de verdade ou não. No pós - reality o público enxergou honestidade e genuinidade, características muito importantes para ganhar popularidade e identificação nas redes sociais. As pessoas querem consumir pessoas reais, isso aproxima à audiência do influenciador/creator e gera o senso de comunidade", diz.

Como a imagem da paulista é forte, já na final do Big Brother Brasil, no dia 16 de abril, a Globo negociou e colocou no ar em tempo recorde um comercial feito para o iFood e protagonizado por ela.

Intitulado Brasil do Brasil Pediu, o iFood Entregou, o filme apresentou a ex-sister recebendo uma entrega. E sem falar uma palavra, ela saboreava sua refeição com tranquilidade. O comercial viralizou na web e chegou a atingir nove milhões de vizualizações nas redes sociais.

E ainda rendendo muita audiência para a emissora, Beatriz ganhou um espaço no Multishow, onde fez uma participação no programa TVZ, que nesta temporada vem sendo apresentado pela cantora Preta Gil (49).

O canal a cabo compartilhou, na última segunda-feira, 6, a novidade por meio das redes sociais e provocou uma onda de reações divertidas entre os internautas.

No último final de semana, ela foi vista gravando uma reportagem especial como repórter do programa Encontro, em São Paulo, apresentado por Patrícia Poeta (47). Na ocasião, ela revisitou o Brás, região que ela atuou como camelô quando era mais jovem e conversou com alguns antigos colegas de profissão, além de mostrar curiosidades do bairro.