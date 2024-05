Em relação conturbada com a apresentadora, família de Ayrton Senna exige exclusão de Adriane Galisteu de série sobre o piloto; saiba mais!

Em breve, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna ganhará uma série sobre sua vida. No entanto, uma das figuras mais importantes de sua vida quase não foi incluída na história da produção da Netflix: Adriane Galisteu. A apresentadora, que era namorada do piloto na época de sua morte, em 1994, quase foi deixada de fora da série em pedido da família Senna.

Segundo o site Notícias da TV, o pedido aconteceu uma vez que os familiares do campeão nunca aceitaram muito bem o relacionamento entre os dois. O pedido, no entanto, foi negado pelos criadores da série, mas Galisteu teve sua importância reduzida na história.

Isso aconteceu porque os executivos da série alegaram que não seria possível contar a história de Senna sem mencionar Adriane, que esteve com o piloto por mais de um ano antes de seu acidente fatal em Ímola, na Itália. Mas para evitar problemas com Viviane Senna, irmã de Ayrton e presidente do Instituto Ayrton Senna, eles entraram em um consenso de que a personagem da apresentadora irá aparecer rapidamente na produção.

A série Senna será lançada na Netflix ainda em 2024, com o ator Gabriel Leone no papel do tricampeão mundial. A produção terá seis episódios, que contarão a trajetória do piloto lendário no automobilismo, além de sua vida pessoal longe das pistas.

Adriane Galisteu comenta ausência em documentário de Ayrton Senna

Recentemente, foi lançado um documentário sobre a vida de Ayrton Senna na plataforma de streaming Globoplay, como homenagem ao piloto 30 anos após sua morte. No entanto, para a surpresa do público, Adriane Galisteu, namorada do piloto à época dos fatos, não apareceu no projeto.

Após realizar uma bela homenagem a Senna nas redes sociais, Adriane resolveu se pronunciar a respeito do novo documentário. Segundo a apresentadora de 'A Fazenda', da Record, ela irá encarar o lançamento como obra de ficção, uma vez que ela não foi convidada para participar.

"Dia 1º de maio, não importa o que eu esteja fazendo, é sempre um dia reflexivo, mas difícil, mesmo 30 anos depois. E neste dia também, toca meu telefone, fazem perguntas, imprensa, fã, seguidores. Em especial, por causa do documentário, estou sendo bombardeada de perguntas", iniciou Galisteu.

E completou: "Estou ansiosa, sim! Como todo mundo. Não vejo a hora que estreie, também quero assistir, porém, vou assistir como ficção. A partir do momento em que eu não participo do documentário, com depoimento, com entrevista, com a minha história, é uma ficção, concordam?".