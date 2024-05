Dia das Mães: Rebecca reflete sobre os desafios da maternidade e carreira

Mãe de Morena, de 6 anos, a cantora Rebecca falou sobre os desafios que enfrentou ao se tornar mãe, e para consolidar sua carreira

A cantora Rebecca, um dos nomes em destaque no cenário do funk, abriu o coração para falar sobre a relação entre sua carreira e a maternidade. Mãe da pequena Morena, de 6 anos, a artista contou como essa experiência a transformou como mulher e profissional.

A maternidade surgiu de forma inesperada, quando ela tinha apenas 18 anos e vivia um momento de ascensão em sua carreira como passista no Salgueiro. Apesar do medo, a cantora revelou ter abraçado essa nova experiência, tendo se dedicado para dar o seu melhor em prol da pequena.

"Morena surgiu na minha vida em um momento muito inesperado, mas ela mudou minha vida completamente. Demorei um bom tempo para assimilar tudo o que estava acontecendo e não imaginava o que ainda estava por vir, mas foquei totalmente na criação dela. Fui mãe solteira, que foi uma opção, e minha filha me deu muita força, é inexplicável o amor que sinto por ela", afirmou.

Desafios da maternidade

Rebecca enfrentou novos desafios ao se tornar mãe, já que não tinha nenhuma experiência. Além disso, ela teve que aprender a conciliar sua vida profissional com as demandas da maternidade e, por isso, passou a procurar outros meios para trabalhar e dedicar seu tempo à filha.

"Fiz um curso de trança de cabelo e comecei a trabalhar com isso, porque eu amamentava e não queria tirar minha filha do peito. Eu não entendia nada sobre maternidade, mas as pessoas falavam pra mim que era fundamental amamentar a criança até um ano de idade", recordou.

Em seguida, a cantora relembrou a dificuldade para amamentar Morena. " Acredito que essa foi a parte mais difícil, porque sofri muito. Quando chegava a hora de amamentar, eu chorava, doía muito e sangrava. Mas tudo foi aprendizado", ressaltou.

Rebecca com a filha, Morena - Foto: Divulgação/AriPrensa

Carreira

Sem desistir do seu sonho de ser cantora, Rebecca encontrou na filha a motivação para superar obstáculos e construir uma carreira de sucesso no mundo da música.

"Não é fácil ser mãe solo, mulher negra e cantora de funk. Tem muito preconceito e julgamento, mas Morena foi quem me deu forças para eu nunca desistir. Hoje em dia ela é uma criança muito inteligente e muito levada, que entende meu trabalho e que também adora fazer parte de tudo. Ela me ensina todos os dias, a ser melhor como pessoa e como profissional", confessou.

Ao olhar para trás, a artista garante que sente muito orgulho de não ter desistido de seguir seu sonho. "Deus me abençoou muito e com minha carreira, consigo proporcionar para minha filha tudo que eu não pude ter. O funk me deu voz e me permitiu realizar meus sonhos. Morena é a minha maior

inspiração e motivo para continuar lutando. Hoje, faço o que amo e, ao mesmo tempo, proporcionar à minha filha tudo que ela precisa para ser feliz", completou.