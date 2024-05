Virginia Fonseca abre o coração ao falar de gravidez: 'Profissional e pessoal alavancou'

Em entrevista à TV CARAS, a influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca comenta sobre maternidade e trajetória no SBT

A influenciadora digital Virginia Fonseca (25) tem motivos de sobra para comemorar neste ano. Ela estreou como apresentadora no programa Sabadou com Virginia e também aguarda o nascimento do seu terceiro filho. Em entrevista à TV CARAS, a apresentadora abre o coração e comenta sobre estreia no SBT e avalia sua gestação:"Profissional e pessoal alavancou".

Desde que estreou na emissora de Silvio Santos (93), Virginia fez a audiência do canal crescer em 52% no horário, assumindo a vice-liderança da TV aberta. Ela confessa que sempre teve vontade de ser apresentadora na televisão.

"Eu falava assim: 'Se vier a oportunidade eu vou amar, mas eu vou esperar vir no tempo de Deus', e foi isso que aconteceu. Eu não tava procurando. Nasceu do jeito que eu queria e está sendo incrível. Graças a Deus", declara Virginia.

A apresentadora comenta que descobriu sua gravidez no mesmo tempo que foi confirmado seu novo programa no SBT. Apesar disso, Virgina declara que pretende conciliar sua gestação com as gravações da atração.

"Desde o início eu falei que não vou parar de trabalhar, vou trabalhar até o último momento que Deus permitir. Se tiver tudo bem com a minha saúde e com a do bebê, vou trabalhar até o último momento. Mas eles [produção e direção do SBT] sempre me apoiaram, falaram que tudo bem a gente gravar só uma temporada e voltar só no ano que vem, mas eu falei que não. Vamos fazer tudo exclusivo e vamos dar um jeito", declara.

MATERNIDADE

Mãe de Maria Alice (2) e Maria Flor (1), frutos do casamento com o cantor Zé Felipe (26), e grávida do terceiro filho, José Leonardo, a influenciadora digital tem mais de 46 milhões de seguidores somente no Instagram. E nunca escondeu que tem muito amor e orgulho de ser: mãe!

Durante a conversa, Virginia comparou o momento atual com suas outras gestações. Ela menciona que todas foram bem diferentes, mas que está amando esse momento: "Tive enxaquecas muito fortes nas outras gestações e nesta me sinto super disposta. Não tenho passado por fortes dores de cabeça, a barriguinha apareceu mais rápido. Estou ansiosa".

"A gravidez foi planejada, mas só aconteceu quando eu e o Zé desencanamos. Deixamos fluir no tempo de Deus. Agora, teremos um José para cuidar das Marias, isso vai ser maravilhoso. A gravidez já está muito diferente das outras", finaliza Virginia Fonseca.

