BBB 24: O que Isabelle fez no rosto? Cunhã passou por mudanças antes do reality

Antes de ficar confinada no BBB 24, Isabelle passou por transformação com maratona de procedimentos estéticos; veja o antes e depois da Cunhã

Confinada no Big Brother Brasil 24, a participante Isabelle surpreendeu os admiradores ao aparecer bem diferente em um vídeo antes da fama, que circulou nas redes sociais recentemente. Mas o que muitos não sabem, é que antes de entrar na casa mais vigiada do país, a Cunhã se submeteu a uma intensa maratona de procedimentos estéticos.

Em um vídeo, que foi publicado no Tik Tok pelo profissional responsável pela transformação, é possível ver o antes e depois da manauara. O enfermeiro estético contou que a sister passou por procedimentos minimamente invasivos para suavizar a flacidez da pele e ajustar algumas proporções, como ultrassom microfocado e harmonização facial.

“A Isa só melhora a cada ano, teus traços étnicos e delicados a tornam uma mulher singular e linda! Fazem dois anos que eu assumi a grande responsabilidade de cuidar da manutenção de toda essa beleza”, o profissional explicou que a sister já passa por procedimentos há algum tempo, mas aproveitou para renovar as aplicações meses antes de entrar no confinamento.

É válido mencionar que o vídeo que viralizou nas redes sociais foi filmado há cerca de 10 anos. Entretanto, mesmo considerando as mudanças relacionadas ao envelhecimento, os internautas destacaram diversas alterações notáveis no visual da manauara, antes de saber que ela era adepta dos procedimentos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por QG da Isabelle Nogueira (@qgdaisabelleoficial)

“Muito diferente. Sei que dez anos é muita coisa, mas, caraca! Ousaria dizer que não é ela”, disse um internauta. “Nossa, mexeu muito na cara”, afirmou outro. “Meu Deus, outra pessoa.Eu jurava que era linda naturalmente”, afirmou mais um. “Demorei para perceber que era ela”, escreveu mais um nos comentários; veja o antes e depois da Cunhã:

Entenda o apelido que foi dado para Isabelle:

Durante o confinamento do BBB 24, da Globo, a sister Isabelle Nogueira recebeu o apelido de cunhã dos outros participantes. Vira e mexe, eles chamam a sister pelo termo e também usam o apelido para falar dela em conversas e até nas edições ao vivo. O termo cunhã é uma referência à personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins.

No confinamento, os brothers já estão acostumados com o apelido. Na madrugada, desta sexta-feira, 1, por exemplo, o professor Michel chamou Cunhã no banheiro da casa para conversar sobre um de seus aliados no jogo. É que o motorista de aplicativo Davi acabou se envolvendo em uma briga e ele decidiu conversar com Isabelle sobre a influência de seu amigo.

“Mas você, querendo ou não, é muito próxima dele. Com isso, eu achei que ele era seu aliado. Estou falando isso como uma dica, porque isso pode te prejudicar também. Eu não estou te atacando não, de jeito nenhum. Porque não está legal", o professor de geografia advertiu Cunhã sobre suas amizades no reality show da Globo.