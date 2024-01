BBB 24: Vídeo antigo de Isabelle choca os fãs: ‘Muito diferente!’

Que diferença! Aparência de Isabelle Nogueira, do BBB 24, em vídeo antigo choca os internautas: ‘Nossa, mexeu muito na cara’

Confinada no BBB 24, da Globo, a sister Isabelle Nogueira deu o que falar nas redes sociais por causa de um vídeo antigo que viralizou nesta semana. Os fãs resgataram um vídeo que ela gravou em 2014 para tentar entrar no Big Brother Brasil. Porém, o que chamou a atenção foi a mudança na aparência dela.

Em 10 anos, Isabelle mudou o seu rosto e os fãs ficaram em choque ao compararem com a aparência dela hoje em dia. Nos comentários do vídeo, os internautas reagiram.

“Muito diferente. Sei que dez anos é muita coisa, mas, caraca! Ousaria dizer que não é ela”, disse um internauta. “Nossa, mexeu muito na cara”, afirmou outro. “Meu Deus, outra pessoa. Eu jurava que era linda naturalmente”, afirmou mais um. “Demorei para perceber que era ela”, escreveu mais um.

Isabelle brigou com Bin no BBB 24

Clima tenso entre os brothers! Durante a madrugada desta segunda-feira, 29, no BBB 24, da Globo, logo após a formação de mais um paredão, MC Bin Laden e Isabelle, indicada direto para a berlinda por ele, iniciaram uma longa discussão na área externa da casa mais vigiada do país.

Tudo começou quando o cantor se aproximou da sister, que estava conversando com Michel, Giovanna e Rodriguinho. Na ocasião, ele jogou uma "indireta" para a dançarina, que não ficou calada e fez questão de responder à provocação do líder.

"Eu vi quem votou no Lucas ali. A falsidade exala mais que tudo", disparou Bin Laden. "O que você está falando? Quer falar para mim? Eu falei para ele que eu votei nele", retrucou Isabelle. "Estou falando com você? Você é falsa mesmo", respondeu o funkeiro.

A sister, então, seguiu: "Falso é você. Eu falei com ele. O que você tem a ver com meus votos? Eu conversei com ele antes, qual é o problema? Eu não tenho que votar?", rebateu ela. "Você é falsa", declarou o brother. "Eu sou sua amiga por acaso para ter sido falsa contigo? Porque você está cuspindo aí, chega para mim e fala", disse Isabelle.