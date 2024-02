BBB 24: Isabelle recebe conselho sobre amizade com Davi: 'Pode prejudicar'

Após Davi discutir com outro brother no BBB 24, Michel alertou Isabelle sobre sua proximidade com o motorista de aplicativo

A discussão envolvendo Davi, MC Bin Laden e Lucas Henriquefoi o grande assunto da madrugada desta quinta-feira, 01, no BBB 24, da Globo. A sister Isabelle, amiga do motorista de aplicativo desde o início do reality show, recebeu um conselho de Michel a respeito de sua proximidade com o brother.

O professor de geografia, então, puxou conversa com a Cunhã no banheiro da casa após encontrá-la com Davi no local. Michel iniciou o diálogo falando sobre ‘aliados’ de Isabelle no jogo. "Que aliado eu tenho aqui? Eu sempre te falei que não concordava com o tipo de jogo dele [Davi]", disparou a sister.

"Eu sei. Mas você, querendo ou não, é muito próxima dele. Com isso, eu achei que ele era seu aliado. Estou falando isso como uma dica, porque isso pode te prejudicar também. Eu não estou te atacando não, de jeito nenhum. Porque não está legal", explicou Michel.

E continuou: "Chega um momento que você tentou até agora, você foi maravilhosa tentando ajudar ele, tentando dar conselho, só que ele não quer escutar. Então, assim, reflete sobre isso. Você acha que vai dar murro em ponta de faca? Chega uma hora que não adianta. E isso que você sente por ele, que você está tentando ajudar, não está adiantando".

Na sequência, Davi retornou ao banheiro e escutou a conversa entre Isabelle e Michel. "Você nem sabe o que está acontecendo. Se você quiser se afastar de mim e fazer o que você quiser, ouvir eles, ouça. Eu sou uma pessoa que sou assim, não vou mudar para agradar ninguém aqui dentro", concluiu o motorista de aplicativo.

michel: você tem que tomar cuidado com seus aliados

cunhã: que aliados? eu não tenho aliados, eu não concordo com o jogo dele. #BBB24pic.twitter.com/TClVjoFfeD — . (@smbielz) February 1, 2024

Como começou a discussão entre Davi e Bin Laden?

A festa do BBB 24 nesta quarta-feira, 31, foi bem agitada ao ter uma discussão quente entre MC Bin Laden e Davi. Os brothers se enfrentaram cara a cara e os participantes precisaram segurá-los para não resultar em uma possível agressão.

Tudo começou após o motorista de aplicativo - que ganhou uma bolsa de estudos no reality ao participar de uma dinâmica com Wanessa Camargo - chamar Lucas Henrique de "calabreso". MC Bin Laden entrou na conversa e a briga então se iniciou.

"Meu voto é único", falou Davi ao dizer que não faz jogo sujo. "Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora", relembrou Bin Laden uma fala do brother. "Eu falei", admitiu Davi, que chamou o funkeiro de "manipulador". "Você é manipulador", rebateu o camarote. "Seu moleque, mentiroso", continuou Bin Laden. Confira!