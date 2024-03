BBB 24: Matteus revela como está o coração: 'Livre para voar'

Após semanas de affair com Deneziane na casa, Matteus revela que está com o coração livre; brothers cogitam clima entre ele e Isabelle há dias

Na festa da líder Bia, os brothers puderam brincar de fazer entrevistas e Leidy Elin conseguiu arrancar uma informação de Matteus. A trancista questionou como estaria o coração dele na casa do BBB 24. Afinal, nos últimos tempos os participantes perceberam um possível clima entre ele e Isabelle.

Ao receber a pergunta da moça, o gaúcho então respondeu usando a música "Livre pra voar", de Exaltasamba. Matteus ainda explicou que seu pior momento na casa foi depois da eliminação de Deniziane, com quem viveu um affair.

"Qual foi o momento mais difícil para você dentro da casa?", perguntou a sister. "Até agora, eu acredito que tenha sido a eliminação da Anny. Foi um momento muito delicado para mim. É uma pessoa que a gente teve uma relação intensa, de curto prazo, mas mesmo que a gente tenha terminado dentro do jogo, eu me senti um pouco culpado. Mesmo não sendo, eu me senti, porque foi algo que não estávamos esperando", explicou.

Em seguida, Leidy prometeu que faria uma pergunta polêmica: "Você é o galã agroboy da edição. Quando você se separou da Anny, a mulherada ficou louca, e agora como é que está esse coração pós-BBB?". "Agora eu estou que nem aquela música: livre para voar", respondeu o gaúcho.

É bom lembrar que, nos últimos, Beatriz e outros participantes notaram um clima diferente entre Matteus e Isabelle. A vendedora do Brás chegou a questioná-lo sobre a situação. Ele e a manauara ainda protagonizaram um momento inusitado no banho.

