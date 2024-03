Deniziane, do BBB 24, revela já ter usado truque das gêmeas: ‘Ele era gatinho’

Ex-BBB Deniziane relembra o dia que usou o truque das gêmeas para um encontro amoroso. Em entrevista à CARAS Brasil, ela também fala da admiração que tem pela irmã, Deniziene

Deniziane Ferreira (29) entrou no BBB 24, ganhou um carro 0 KM, namorou, terminou e mudou de vida. Agora famosa e com mais de 1 milhão de seguidores só no Instagram, a fisioterapeuta conta que antes da fama se viu diante de diferentes situações na vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora relembra o dia que usou o truque das gêmeas para ajudar a irmã, Deniziene, a namorar um homem.

"Já fingimos em um encontro [risos]. Na época, eu namorava e um gatinho que queria muito sair comigo. Como não podia por estar namorando e a Enny achou ele bem interessante, ela foi no encontro no meu lugar. Foi muito engraçado!", recorda a ex-affair de Matteus Amaral.

A ligação com a irmã gêmea ficou evidente durante participação de Deniziane no BBB 24. Após 50 dias confinada, a fisioterapeuta deixou a disputa, com 52% dos votos. O reencontro com a familiar foi repleto de emoção.

+BBB 24: Semana complexa! Confira como será a dinâmica no reality

"Reencontrar a Enny foi uma mistura de alívio com saudade e todos os sentimentos possíveis. A Enny é parte de mim, ela é a minha metade, e acho que nunca ficamos tanto tempo assim sem nos ver. Sou louca pela minha irmã e estava com muita saudade", se declara.

Namoro no BBB 24

Deniziane Ferreira deixou a casa mais vigiada do Brasil solteira. Dias antes de ser eliminada em uma disputa contra Fernanda e Matteus, a influenciadora terminou o namoro com o affair logo após ele tirar a barba.

Do lado de fora, o público passou a fazer piadas por conta da transformação do estudante e cogitou que a diferença teria sido o principal motivo para o termino. Na Rede BBB, a irmã de Deniziene garantiu que a decisão em acabar com o romance não teve ligação com a barba e que deseja conversar com o confinado após o programa.