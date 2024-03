BBB 24: Semana complexa! Confira como será a dinâmica no reality

A semana terá Prova de Resistência com consequência, Poder Coringa, Indicação surpresa e mais; Confira

Durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 07, Tadeu Schmidt, anunciou como será a dinâmica da semana no Big Brother Brasil 24.

Na noite de hoje acontece a Prova do Líder. Os quatro primeiros a deixarem a prova terão que pegar uma consequência. As consequências são: você está no Paredão, você está na Xepa, não participa da Prova do Anjo, não pode ser imunizado sobre hipótese alguma.

Na sexta-feira, 08, o Líder da semana colocará 5 pessoas Na Mira do Líder. No sábado, 09, acontece a dinâmica do Perde e Ganha. Logo após, os brothers terão a chance de comprar o Poder Coringa, intitulado Poder Absurdo.

O poder dará ao dono a chance de imunizar uma das pessoas que estão Na Mira do Líder.

Ainda no sábado, terá a Prova do Anjo que será autoimune (se não tiver a consequência) e imunizará mais um. Um dos participantes não jogará por consequência da Prova do Líder.

Formação do paredão

A noite de domingo começa já com um brother emparedado pela consequência da Prova do Líder.

O Anjo deve imunizar um participante e o dono do Poder Coringa imuniza um dos indicados ao Na Mira do Líder.

Em seguida, o Líder deve indicar uma das opções que restaram direto ao paredão. A casa vota e o mais votado também está na berlinda. O último emparedado virá do imunizado pelo dono do Poder Coringa que indicará mais um.

Com o paredão formado, os três brothers, menos o indicado pelo Líder, disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas um irá se salvar.

Na terça-feira, 12, acontece a Eliminação.