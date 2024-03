BBB 24: Irmã de Anny critica Bia shippar Matteus e Isabelle: "Não é legal"

A irmã de Deniziane comentou o fato de Beatriz incentivar o romance entre Matteus e Isabelle no BBB 24

Irmã de Deniziane comentou sobre o fato de Beatriz e Alane brincarem sobre um possível casal entre Isabelle e Matteus, ex-affair de Anny dentro do Big Brother Brasil 24.

Acontece que a fisioterapeuta viveu um romance com Alegrete enquanto estava confinada na casa mais vigiada do Brasil, mas antes que fosse eliminada, a mineira optou por colocar um ponto final no romance.

Em entrevista ao programa Selfie Service, a irmã gêmea da ex-sister, Deniziene, falou sobre a camelô, que era amiga de Deniziane dentro do reality show, shippar o gaúcho com cunhã.

"Esse incentivo eu não acho legal, porque acredito que a gente não está falando do relacionamento em si, mas sim da amizade. A Anny priorizou, sim, muito as amizades lá dentro. Ela dizia que tinha medo de ficar focada em um relacionamento e esquecer das amizades", começou.

Em seguida, ela afirmou não ter gostado da atitude da vendedora, mas ressaltou que não pode falar por sua irmã. "Eu, irmã da Anny, não achei legal da parte da Bia. Mas a Anny que vai decidir se vai continuar com essa amizade aqui fora ou se elas vão conversar", disparou.