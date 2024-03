BBB 24: Semelhança entre Matteus e ex-noivo de Isabelle causa alvoroço na web

Parecidos? Semelhanças entre o ex-noivo de Isabelle e Matteus do BBB 24 surpreendem seguidores após fotos virem à tona nas redes sociais

Isabelle e Matteus se aproximaram recentemente e despertaram especulações de um romance entre os confinados no Big Brother Brasil 24. Apesar de terem negado o interesse, uma descoberta recente deixou o público do programa intrigado. Isso porque começaram a circular fotos do ex-noivo da manaura e logo apontaram semelhança com o gaúcho.

Na rede social X, o antigo Twitter, os internautas resgataram uma foto em que Isabelle aparece ao lado de seu ex-parceiro, André Ereiro, posando em um parque de diversões nos Estados Unidos. De acordo com o jornal O Globo, o casal teria ficado junto por oito anos, mas acabaram se separando, e atualmente o rapaz é casado com outra mulher.

Além da repercussão da revelação sobre a vida amorosa de Isabelle fora do reality, outro detalhe chamou a atenção: muitos admiradores notaram uma semelhança marcante entre André e Matteus. Eles até fizeram brincadeiras insinuando que Isabelle teria um "tipo" específico e, por isso, se encantou pelo estudante de engenharia.

“Agora tudo faz sentido”, um admirador brincou em seu perfil na rede do passarinho azul. “Estou em choque que o ex da Isabelle é a cara do Matteus”, outro apontou a semelhança. “O ex da Isabelle parece muito o Matteus, agora eu entendi porque ela está gamadinha”, disse mais um. “Cara, eles parecem a mesma pessoa”, apontou outro.

Estou em choque que o ex da Isabelle e a cara do Matheus. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/UQ4wnxeeMU — Mu de Áries (@FrotaMarden) March 12, 2024

Vale lembrar que apesar de não entregar o interesse no colega de confinamento, Isabelle não economizou ao tecer elogios ao brother nos últimos dias em conversa com Beatriz. A manauara disse que ‘fica apaixonada’ pela humildade e simpatia do estudante, além de ter chamado o estudante de engenharia de ‘príncipe’.

Por outro lado, Matteus já admitiu que ficaria com a manauara, mas em outro contexto. Isso porque ele viveu um romance intenso com Deniziane durante o confinamento. Quando deixou o reality, a mineira entregou que pretende investir no relacionamento fora da casa, enquanto o jovem ainda avalia as possibilidades, por morarem em estados diferentes.

O que Matteus disse sobre Isabelle?

Matteus abriu o coração sobre seus sentimentos por Isabelle no Big Brother Brasil 24. Depois de negar o interesse na sister por diversas vezes, ele confessou que ficaria com a manauara, mas explicou que evita iniciar um novo romance em respeito a sua antiga parceira, Deniziane. Quem arrancou a revelação do gaúcho foi Beatriz.

“Respeito muito a Ane e, como eu falei, não tem nada. Só que a gente ficou de conversar lá fora e eu não quero relação. Falta um mês para terminar o programa, também não quero prejudicar o jogo de outra pessoa. Minha intenção não é ficar com ninguém, não quero. Mas também se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim”, disse.