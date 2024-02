BBB 24: Matteus abre o coração e fala de futuro com Deniziane: 'Complicado'

Em conversa com os brothers, Matteus avaliou o envolvimento com Deniziane e contou se pretende engatar um romance fora do BBB 24

A eliminação de Deniziane do BBB 24, da Globo, mexeu bastante com Matteus, seu ex-affair dentro do reality show. Em conversa com os outros brothers da casa, ele, que também enfrentou o paredão ao lado da mineira, abriu o jogo e falou sobre o futuro do romance entre os dois fora do programa.

Nos últimos dias, eles decidiram colocar um ponto final na relação após uma conversa sincera sobre sentimentos. Nesta quarta-feira, 21, o gaúcho reforçou o quanto torce por Deniziane: "Deus abençoe muito aquela cabeluda, que ela seja muito feliz lá fora. Que ela enriqueça e ganhe muito dinheiro, lá", disse.

Na sequência, Beatriz, amiga da ex-sister, comentou que consegue enxergá-los engatando um namoro após o programa. "Eu não tenho dúvidas, Matteus, que quando você sair daqui, que vocês lá fora vão ter uma história muito linda", opinou a vendedora.

Matteus, então, abriu o coração e falou com sinceridade sobre o que pensa em relação ao assunto. "Agora, a minha preocupação maior é que ela seja feliz, sabe? Se for lá fora, para acontecer, acontece, mas o dia lá fora tem muita coisa para acontecer, sabe?", explicou ele.

E completou: "Digamos assim, um relacionamento a distância [...] é complicado de ter. Pode acontecer, não vou ser bobalhão de falar 'não vai acontecer', mas tem muita coisa em jogo, tem a vida dela, tem o gurizinho [filho] dela. O pai dele [filho de Deniziane] mora lá em Belo Horizonte, entendeu? E eu não sei qual vai ser meu futuro, também".

Vale lembrar que, fora do confinamento, Deiziane já comentou a respeito de seu romance com Matteus. Em participação no programa Mais Você, a eliminada da semana revelou que tem vontade, sim, de reatar a relação com o gaúcho após o reality show.

Ela, no entanto, também frisou a distância que podem enfrentar caso decidam assumir um relacionamento. Atualmente, Deniziane mora em Minas Gerais, enquanto Matteus reside no Rio Grande do Sul.

Fora do BBB 24, Deniziane conhece mãe de Matteus

Eliminada do BBB 24, da Globo, a ex-sister Deniziane recebeu uma visita bastante especial no hotel onde está hospedada. Na manhã desta quarta-feira, 21, ela usou as redes sociais para contar que finalmente conheceu Luciane Amaral, mãe do brother Matteus.

Os dois viveram um affair dentro do confinamento e decidiram colocar um ponto final no romance nos últimos dias. Fora do programa, Deniziane disse estar aliviada por ter conversado com a "sogrinha" a respeito de sua decisão envolvendo o gaúcho.

"Meu coração agora, conversando com ela, depois de ler esse tanto de julgamentos, meu coração está alegre. Ela, que é a pessoa principal da vida dele, conseguiu me entender... Agora eu estou mais tranquila, com o coração leve", disse a fisioterapeuta, abraçando a mãe de Matteus.

E completou: "O que a gente tiver para viver aqui fora, independente se os outros estão julgando ou não, a gente vai viver, e vamos ser fortes". Na legenda, ela escreveu: "O grande encontro aconteceu! Tá explicado porque o Matteus é tão especial, que mãe incrível".

Luciane Amaral também ficou bastante contente com o encontro e compartilhou um registro do momento em suas redes sociais. "O grande encontro aconteceu! Muito feliz em te conhecer pessoalmente", disse a mãe do brother.