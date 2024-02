Por que Deniziane foi eliminada do BBB 24? Ela chega a uma conclusão

Deniziane levanta teoria sobre o motivo para ter sido eliminada no paredão da semana no BBB 24 e desabafa: 'Foi o embate'

Eliminada na noite de terça-feira, 20, do BBB 24, Deniziane avalia o motivo de sua saída do reality show. Em uma conversa com a área de comunicação da Globo, ela contou que vê sua eliminação em decorrência do atrito que teve com Davi nos últimos dias por causa dos limões .

"Eu acho que foi o embate com o Davi na questão dos limões, mesmo a gente conversando, eu pedindo desculpa a ele por tê-lo chamado de egoísta e ele me pedindo desculpa por ter pegado três limões dos seis que tinha na Xepa. Mas não foi uma forma de ataque a ele, se fosse com qualquer outra pessoa eu falaria. E também o fato de a Isabelle estar muito querida. Nos meus últimos momentos na casa tive a oportunidade de conhecê-la mais, só que eu triturei a cartinha dela no Sincerão e acho que isso pode ter contribuído", disse ela.

Além disso, Deniziane ainda apontou quem considera que são os participantes mais fortes do Big Brother Brasil. "Davi, Isabelle e Bia. O Davi pelos posicionamentos fortes dele. Falei para ele: "Ou o Brasil te ama ou te odeia. Você não é um participante de meio termo". A Bia se entrega muito no que ela faz, independentemente de qualquer coisa, e quando você entrega 100% de si não tem como dar errado. Por força de vontade e personalidade, acho que ela também pode conseguir ganhar. A Isabelle tem muito coração e acho que esse lado humano dela, de olhar para o outro independentemente se estão julgando, é muito forte. Sempre achei errado as pessoas votarem nela por ela andar com o Davi", afirmou.

Apesar disso, ela torce por Matteus. "Para quem está lá dentro vai ser até um pouco incoerente eu falar isso, mas quando a gente vê aqui fora, o nosso jogo muda. Não tem como eu falar com a cabeça lá de dentro. E, agora, a minha torcida é para o Matteus. Eu quero muito que ele ganhe. Ele tem um coração muito bom, é um menino muito genuíno e que não tem maldade. No pódio, eu torço por Matteus em primeiro, Alane em segundo e Bia em terceiro", declarou.

Deniziane falou sobre a decisão de terminar com Matteus

A sister Deniziane foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de terça-feira, 20, após enfrentar o paredão contra Matteus e Fernanda. Logo depois da eliminação, ela participou do programa Bate-Papo BBB e entregou o verdadeiro motivo para ter terminado o namoro com Matteus dentro do confinamento.

Em uma conversa com Thais Fersoza, ela negou que a separação tenha acontecido por causa da barba que ele tirou. "Lá eu imaginei que pudessem interpretar dessa maneira. Só que, o que acontece, quando eu comecei o relacionamento com o Matteus, eu falei o tempo todo que eu não queria relacionamento", afirmou ela.

Ela contou que estava incomodada em viver um relacionamento no reality show. "Alguns dias antes, eu já estava chorando. A médica do programa sabe, porque eu desabafava muito com ela, então, não tem nada a ver com barba. A minha relação com ele, às vezes eu fico incomodada com algumas coisas porque eu não estou conseguindo me entregar 100%. Eu tenho medo de prejudicar ele e magoar ele", disse ela.

Então, ela contou que decidiu terminar com Matteus após ver a forma como ele conversou com Lucas Henrique e Alane. "De maneira agressiva", disse ela, e completou: "Eu olhei assim e me coloquei em primeiro lugar, pensei: 'Se eu falei que não queria que relacionamento me atrapalhasse aqui, eu preciso ter um posicionamento agora?".