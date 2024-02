BBB24: Após pressão ao vivo, Ane revela se prefere Matteus com ou sem barba

Durante o Mais Você, Deniziane foi pressionada a responder se prefere Matteus com ou sem barba

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Deniziane participou do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 21, e reviu alguns momentos seus na casa.

No programa, a fisioterapeuta foi impactada pelos memes criados após ela terminar comMatteus logo depois dele tirar a barba.

Os apresentadores Fabricio Battaglini e Talitha Morete relembraram a reação da mineira ao ver o então affair sem a barba pela primeira vez. A ex-sister caiu na risada com as fanfics criadas pelos fãs do reality.

Talitha perguntou se isso teve a ver com a iniciativa de colocar um ponto final na relação dos dois dentro do BBB. "O Matteus é lindo de qualquer jeito, ele é bonito de qualquer jeito, não teve nada a ver com a barba. Sempre frisava lá que ele tinha que fazer o que queria", disse Ane.

A fisioterapeuta ainda explicou que sua reação foi apenas de surpresa, pois não acreditou que o brother faria isso e achou que seria uma brincadeira.

"Mas você prefere com ou sem barba?", questionou a apresentadora pressionando ela a responder. "Eu prefiro com (barba). Na hora que saí do programa e o povo me falou isso, eu disse: 'Misericórdia, não acredito que estão pensando que seja isso'", disse, reforçando que o fim do relacionamento não teve nada a ver com isso.