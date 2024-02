BBB 24: Deniziane recebe visita especial da mãe de Matteus: 'Coração leve'

Se conheceram! Eliminada do BBB 24, a ex-sister Deniziane conversou com a mãe de Matteus sobre o fim de seu affair com o brother

Eliminada do BBB 24, da Globo, a ex-sister Deniziane recebeu uma visita bastante especial no hotel onde está hospedada. Na manhã desta quarta-feira, 21, ela usou as redes sociais para contar que finalmente conheceu Luciane Amaral, mãe do brother Matteus.

Os dois viveram um affair dentro do confinamento e decidiram colocar um ponto final no romance nos últimos dias. Fora do programa, Deniziane disse estar aliviada por ter conversado com a "sogrinha" a respeito de sua decisão envolvendo o gaúcho.

"Meu coração agora, conversando com ela, depois de ler esse tanto de julgamentos, meu coração está alegre. Ela, que é a pessoa principal da vida dele, conseguiu me entender... Agora eu estou mais tranquila, com o coração leve", disse a fisioterapeuta, abraçando a mãe de Matteus.

E completou: "O que a gente tiver para viver aqui fora, independente se os outros estão julgando ou não, a gente vai viver, e vamos ser fortes". Na legenda, ela escreveu: "O grande encontro aconteceu! Tá explicado porque o Matteus é tão especial, que mãe incrível".

Luciane Amaral também ficou bastante contente com o encontro e compartilhou um registro do momento em suas redes sociais. "O grande encontro aconteceu! Muito feliz em te conhecer pessoalmente", disse a mãe do brother.

Confira as imagens do encontro:

🚨VEJA: Deniziane encontrou com a mãe de Matteus. #BBB24pic.twitter.com/Tdj3djEs5b — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024

Deniziane abre o jogo sobre futuro com Matteus

Eliminada do BBB 24, da Globo, Deniziane participou do programa Mais Você na manhã desta quinta-feira, 21. Durante a conversa, ela foi questionada se tem o desejo de viver um namoro com Matteus fora do reality show e ela confirmou: "Eu quero".

Porém, a jovem contou que precisa conversar com Matteus quando ele sair do jogo para saber qual é o desejo dele. Deniziane contou que mora em Minas Gerais e ele mora no Rio Grande do Sul.

Além disso, ela não pode mudar de cidade por causa do seu filho, que tem dois anos e vive em Belo Horizonte. Assim, ela garantiu que quer conversar com Matteus para ver se eles conseguem engatar o romance aqui fora.

Vale lembrar que Deniziane e Matteus não estavam mais juntos no Big Brother Brasil quando ela foi eliminada. Há poucos dias, ela pediu um tempo para ele e os dois se afastaram afetivamente.