BBB 24: Deniziane deixa Tadeu Schmidt em saia justa com pergunta: ‘Não posso’

Eliminada do BBB 24, Deniziane surpreende Tadeu Schmidt ao insistir em pergunta sobre sua trajetória e apresentador desvia da resposta ao vivo

Na noite da última terça-feira, 20, Deniziane subiu ao palco do programa para conversar com Tadeu Schmidtapós ser eliminada do Big Brother Brasil 24. No entanto, a mineira surpreendeu o apresentador ao fazer uma pergunta sincera. O comunicador precisou mostrar jogo de cintura ao abordar os motivos por trás da eliminação da ex-sister.

Assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Deniziane se mostrou bastante aflita para entender o motivo de sua eliminação do reality show global: “Eu quero saber. Me conta as fofocas, pelo amor de Deus”, a fisioterapeuta não escondeu a curiosidade enquanto conversava com o apresentador durante o ao vivo da atração.

Tadeu tentou desconversar e explicou que logo logo ela ficaria sabendo de tudo. O comunicador ainda elogiou a postura da jogadora. Mas Deniziane não se contentou com a resposta e insistiu no assunto. Ela foi direta ao ponto ao perguntar se teria errado ao se relacionar com Matteus: "Queria fazer uma pergunta, não sei se você pode me responder”, iniciou.

“O meu relacionamento com o Matteus foi o que me eliminou?", a fisioterapeuta perguntou ao vivo e deu início a uma saia justa. Sincero, o comunicador se recusou a revelar mais detalhes novamente: “Eu não posso te responder, mas você vai descobrir rapidinho.d”, disse o apresentador, que lembrou que ela iria cumprir com a programação da emissora após a eliminação.

Vale lembrar que em seu discurso, Tadeu chegou a mencionar o relacionamento: “Agora é um casal ou ex casal. Foi a própria Ane que relutou muito antes de entrar num relacionamento com Matteus pra não atrapalhar o jogo. Levou isso ao limite, como se ninguém que viveu um romance nessa casa, jamais tivesse ganhado o BBB”, discursou.

“Como se desse pra resistir quando duas pessoas se envolvem desse jeito. Primeira prova juntos, vencedor e vice, parceiros desde o primeiríssimo dia. Isso ajudou ou atrapalhou?”, o apresentador apontou sobre o namoro dos brothers, que chegaram a colocar um ponto final na relação antes do resultado do paredão.

Deniziane revela maior arrependimento após eliminação:

Apesar de não ter recebido muitas informações externas de Tadeu Schmidt, Deniziane aliviou sua curiosidade durante sua entrevista no Bate-Papo BBB na madrugada desta quarta-feira, 21. A fisioterapeuta abriu o coração e revelou que um de seus maiores arrependimentos no confinamento foi não ter se entregado totalmente à relação.

Confrontada pelos apresentadores da atração, Ed Gama e Thais Fersoza sobre seu relacionamento, Deniziane revelou que não se arrepende de ter namorado com o estudante. Ao invés disso, lamentou não ter aproveitado mais o tempo ao lado do amado devido aos seu medo de se envolver com alguém no confinamento.