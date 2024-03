BBB 24: Beatriz coloca Matteus na parede sobre Isabelle: 'Clima'

Ao perceber situação diferente entre brothers, Beatriz coloca Matteus na parede e questiona sobre possível interesse em Isabelle

Após viver um romance com Deniziane, participante já eliminada, na casa do BBB 24,Matteus pode estar protagonizando um clima diferente com Isabelle. Inclusive, Beatriz questionou o brother sobre o possível interesse na dançarina.

Durante a festa na casa deste sábado, 09, a líder da semana colocou o gaúcho na parede e até apontou um momento dele com a manauara em que enxergou um possível clima de atração entre os dois. A vendedora do Brás então o perguntou sobre se envolver com Isabelle.

"A gente está em cinco com Isabelle", observou Beatriz. "Eu acho que Isabelle está chegando para perto de nós", afirmou o brother. "Matteus, desculpa falar, eu falar porque sou cara de pau. Tem um clima entre você e Isabelle?", perguntou a vendedora. "Não! Jamais vou ficar com outra pessoa. Eu fiquei com a Anny [Deniziane] e eu respeito muito ela, e eu deixei claro que lá fora vamos conversar", explicou o gaúcho.

"Porque às vezes eu sinto que a Isabelle parece que é como se, não falo não gostar de homem e mulher, não sei qual é o gostar, só ela está sentindo e pode falar, mas eu sinto, principalmente com Matteus, mas é como se ela quisesse se aproximar de você, mas ela relutasse com ela mesma, não sei por que", analisou a sister. O brother diz que está brincando mais com a dançarina e Beatriz relatou um momento em que Matteus deu um beijo na testa de Cunhã. "É bonitinho", falou.

"Eu não tenho segundas intenções, sabe por quê? Eu vivi algo muito legal com a Anny aqui, algo diferente. Diferente, mas como eu deixei claro, a gente vai ver. Quem sabe ela já não está em outra lá fora? Entendeu? Aqui dentro, agora, eu quero seguir. Falta um mês para terminar o programa. Eu não acho interessante. E outra é que eu curto bastante a Anny e eu quero viver lá fora outras coisas, outras vivências", esclareceu.

Matteus surpreende ao confessar interesse em famosa fora do reality

Enquanto a eliminada Deniziane espera construir um romance com Matteus, pode ser que o estudante de engenharia esteja pensando em curtir a vida de solteiro fora do Big Brother Brasil 24. Na madrugada da quinta-feira, 7, o gaúcho surpreendeu ao confessar seu interesse em uma cantora famosa fora da casa, Anitta.

Durante uma conversa descontraída no reality show da Globo, Alane e Beatriz brincaram que a mulherada estaria louca pelo Alegrette quando ele deixar a casa: "Matteus, se as mulheres já gostam de você antes da fama, agora, meu filho", a vendedora fez piada com o estudante, que não costuma ser mais discreto sobre sua vida pessoal no programa.