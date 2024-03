BBB 24: Matteus surpreende ao confessar interesse em famosa fora do reality

Superou a Deniziane? Matteus impressiona sisters ao revelar interesse em romance com cantora famosa quando sair do BBB 24

Enquanto a eliminada Deniziane espera construir um romance com Matteus, pode ser que o estudante de engenharia esteja pensando em curtir a vida de solteiro fora do Big Brother Brasil 24. Na madrugada desta quinta-feira, 7, o gaúcho surpreendeu ao confessar seu interesse em uma cantora famosa fora da casa, Anitta.

Durante uma conversa descontraída no reality show da Globo, Alane e Beatriz brincaram que a mulherada estaria louca pelo Alegrette quando ele deixar a casa: "Matteus, se as mulheres já gostam de você antes da fama, agora, meu filho”, a vendedora fez piada com o estudante, que não costuma ser mais discreto sobre sua vida pessoal no programa.

Leidy Elin entrou na conversa e lembrou que existe uma cantora conhecida por demonstrar interesse e declarar seu favoritismo por alguns boys gatos do reality: “Eu falei para ele que a Anitta está esperando ele", a operadora de caixa brincou com a famosa. Envergonhado, Matteus também entrou na brincadeira e deixou escapar seu interesse pela artista.

“Anitta? Deus me livre, mas quem me dera", ele disparou sem lembrar de seu compromisso com Deniziane. Vale lembrar que apesar de terem se separado antes da eliminação da fisioterapeuta, Matteus viveu um romance intenso com ela durante o confinamento. Quando deixou o reality, a mineira entregou que pretende investir no estudante fora da casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MATTEUS AMARAL (@bahmatteus)

No entanto, o brother explicou que pode ser complicado, já que eles moram em estados diferentes e ela não pode ser mudar: "Digamos assim, um relacionamento a distância [...] é complicado de ter. Pode acontecer, não vou ser bobalhão de falar 'não vai acontecer', mas tem muita coisa em jogo, tem a vida dela, tem o gurizinho dela”, ele lembrou.

“O pai dele mora lá em Belo Horizonte, entendeu? E eu não sei qual vai ser meu futuro, também", disse Matteus. Apesar de não bater o martelo sobre o futuro do affair, ele desejou tudo de bom para a ex-namorada: “Deus abençoe muito aquela cabeluda, que ela seja muito feliz lá fora. Que ela enriqueça e ganhe muito dinheiro, lá", disse.

Matteus faz alerta para Alane e Bia:

Após uma discussão intensa com Davi, Matteus fez um alerta para Alane e Beatriz. A briga generalizada na casa depois do Sincerão desta segunda-feira, 04, levou os brothers a repensarem sobre alguns participantes. O gaúcho então comentou para as meninas sobre elas ficarem atentas com o comportamento de alguns brothers na casa.

"Vocês estão abrindo os olhos cada vez mais". Em seguida, ele aconselhou as amigas: "Abram os olhos. As pessoas aqui fazem as coisas com segundas intenções sempre! Passar a mão no cabelo, fazer trancinha, brincar, fazer maquiagem, alisar cabelo e fazer carinho”, ele desabafou sobre os relacionamentos na casa.