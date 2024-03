BBB 24: Matteus perde a paciência com cobrança para nadar nu com Davi: ‘Sai fora’

Matteus se irrita com insistência e alfineta Davi após cobrança para cumprir a promessa de nadar pelado na piscina do BBB 24

Davi e Matteus firmaram um pacto e prometeram nadar pelados caso retornassem do paredão no Big Brother Brasil 24. Mesmo sem saber o resultado da berlinda, o motorista de aplicativo tentou antecipar o acordo e convocou o estudante de engenharia nesta terça-feira, 26. No entanto, o brother não estava afim de se expor e ficou bastante irritado com a insistência do colega.

Enquanto conversavam no quarto, Davi relembrou da promessa e decidiu adiantar seu mergulho: "Com a mão no tareco, bumbum do lado de fora", o baiano explicou as regras enquanto ficava só de cueca. "Protegendo o documento", o gaúcho entrou na brincadeira e parecia estar se divertindo, mas perdeu a paciência quando foi convocado pelo colega de confinamento.

"Bora! Bora, Matteus?", o motorista insistiu várias vezes, mas o estudante não tinha interesse em entrar na piscina, ainda menos em ficar nu: "Sai fora, rapaz, agora não vou, não", disse o gaúcho. Matteus ainda explicou que estava com a garganta ‘arranhando’ e que por isso, evitaria nadar na água gelada para não ficar gripado.

Mas Davi ganhou o apoio de Isabelle e Beatriz, que também fizeram uma promessa ousada. Elas omeçaram a insistir no mergulho do estudante: "O Brasil vai parar de votar para ti ficar, porque tá vendo que tu tá dando para trás", a manaura brincou com o possível resultado do paredão. No entanto, Matteus continuou irritado: "Para, cara, vocês são muito chatos!", pediu.

O gaúcho ainda fez questão de ressaltar que cumpriria sua promessa caso voltasse da berlinda, mas naquele momento, não estava disposto a nadar. Além disso, o estudante desabafou sobre a cobrança e alfinetou a cobrança de Davi: “Eu não quero agora! Se tu quer aparecer pinta a bunda de vermelho e sai correndo dentro da casa!”, disparou.

Davi chama Matteus para cumprir a promessa de pular pelado na piscina. pic.twitter.com/rGAKnQVDJl — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 26, 2024

“Eu não gosto de nada empurrado goela abaixo. Se eu for, eu vou por intenção e por livre vontade. Vou, vou. Mas esse negócio eu não, não sou assim. Não gosto nem de fazer isso com outras pessoas. Eu particularmente não acho legal. Eu sei que tem milhões de pessoas vendo e muita gente quer, mas eu vejo que tem milhões de crianças que assistem”, finalizou.

Matteus: "Eu não gosto de nada empurrado goela abaixo. Se eu for, eu vou por intenção e por livre vontade. Vou, vou. Mas esse negócio de aaaah, não, não sou assim. Não gosto nem de fazer isso com outras pessoas. Eu particularmente não acho legal. Eu sei que tem milhões de pessoas… pic.twitter.com/fYStQCkeKb — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 26, 2024

Davi pode ser expulso do BBB 24?

Para quem não acompanhou, Davi e MC Bin Laden estão recebendo pedidos de expulsão. A confusão teve início após a dinâmica do 'Sincerão' na última segunda-feira, 26. Matteus chamou o cantor para conversar e uma discussão acalorada entre os dois começou. Davi estava ao lado tentando acalmar o colega, mas o baiano se irritou ao ouvir os comentários do cantor e eles começaram a se provocar.

Mesmo sem agressão direta entre os protagonistas da briga, Lucas Henrique teria recebido uma cotovelada do cantor de funk e caído enquanto tentava apartar a confusão. Davi também foi acusado de dar uma cabeçada no funkeiro. Dentro e fora do reality show, tanto os brothers quanto o público especulam sobre uma possível expulsão. Até Wanessa Camargo apareceu para alfinetar a briga.