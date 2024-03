BBB 24: Isabelle e Bia participam da promessa audaciosa de Davi: ‘De calcinha’

Será? Isabelle e Beatriz firmam acordo ousado após Davi e Matteus prometerem nadar nus caso cheguem na reta final do BBB 24

Davi mexeu com a cabeça dos confinados ao declarar que pularia na piscina nu caso chegasse à reta final do Big Brother Brasil 24. Depois de Matteus aceitar o desafio arriscado, Isabelle e Beatriz também entraram na onda dos aliados. Na madrugada desta segunda-feira, 25, as duas fizeram um acordo audacioso para participar da promessa.

Enquanto conversavam com Davi e Matteus, Isabelle e Bia revelaram que pretendem andar apenas de calcinha pela casa mais vigiada do Brasil: "É, uns ficando pelado, outros ficando de calcinha", a vendedora contou que quer entrar na brincadeira caso alcance a última semana do reality show da Globo.

Apesar da revelação ousada, os brothers duvidaram da promessa: "Vocês não vão fazer isso não. A Isabelle não tem cara de que vai fazer isso”, o motorista de aplicativo desafiou e o gaúcho concordou: "Vocês não têm coragem", ele opinou. No entanto, as sisters mantiveram sua palavra e reiteraram a promessa.

Inclusive, a manauara afirmou que daria início a sua promessa antecipadamente: "Davi não me conhece. Vou criar coragem. Amanhã, vou colocar uma calcinha parecida com um biquíni e um top e vou ficar andando em casa, nem que eu vá na beira e volte”, ela disparou. Na sequência, as sisters avaliaram uma nova promessa para o Paredão.

Meu deus! A Isabelle e a Beatriz prometeram andar de calcinha amanhã pela casa! 😂🗣#TeamIsabelle | #BBB24pic.twitter.com/IsfA0yEehk — Isabelle Nogueira FC 🏹 (@isanogueiraofic) March 25, 2024

Caso retornem da berlinda, Isabelle e Beatriz contaram que pretendem pular na piscina e "segurar só os peitos", uma sugestão do estudante de engenharia. Vale mencionar que desta vez, as aliadas não correm o risco de deixar o programa. No entanto, Matteus e Davi enfrentam a berlinda ao lado de MC Bin Laden e Leidy Elin nesta semana.

Davi deu início a promessa ousada:

Preocupado com o paredão, o motorista de aplicativo já fez sua promessa caso vença as próximas etapas do jogo. No Quarto Fada, Davi revelou que pulará pelado na piscina da casa mais vigiada do Brasil. "Vou fazer uma promessa. Se eu fechar 80 dias de programa aqui no Big Brother, vou pular pelado na piscina", prometeu.

"Pular pelado? Sério? Tu é louco", disparou Matteus. Davi convidou o gaúcho para entrar na promessa: "Bora, os dois pelados na piscina". "Isso aí é pesado", observou o estudante de engenharia agrícola. "É Big Brother. Viver isso aqui. Ficar com a mão na frente aqui. Botar a folha", disse o baiano e o gaúcho acabou aceitando caso fique no programa por 93 dias.