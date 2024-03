BBB 24: Vai ter expulsão? Entenda suposta agressão entre Davi e MC Bin Laden

Davi e MC Bin Laden podem ser expulsos? Globo estaria analisando imagens da discussão para verificar agressão, segundo site

Após a confusão entre MC Bin Laden e Davi no Big Brother Brasil 24, o público continua na expectativa quanto a uma possível expulsão nesta terça-feira, 26. De acordo com o portal Terra, a emissora estaria analisando as imagens da intensa discussão entre os participantes para identificar possíveis agressões. O ponto de atenção é uma queda que ocorreu durante a discussão.

Mesmo sem agressão direta entre os protagonistas da briga, Lucas Henrique teria recebido uma cotovelada do cantor de funk, enquanto tentava apartar a confusão. Apesar de Bin se desculpar imediatamente, a discussão prosseguiu. Em um segundo momento, o famoso é visto desferindo outra suposta cotovelada para evitar ser contido.

Nos registros da briga, é possível notar que o movimento fez com que professor de educação física perdesse o equilíbrio ao desviar e caísse em seguida. Após a discussão, Lucas falou sobre a queda, mas negou que o funkeiro tenha sido o culpado: “Tomei um tombo do c*******. Só vi o chão. Teto cheio de luz, mas não foi você, não”, disse.

É muita informação pra um vídeo só, Bin e Davi quase se comendo na porrada, Bin bateu no Lucas (Vai ter expulsão”, dedo na cara e muita gritaria, ISSO É BBB RAIZ #bbb24pic.twitter.com/Lta2ZRjXfA — JV🧣 (@jvve31) March 26, 2024

Além da suposta cotovelada de MC Bin Laden, Davi também acumula pedidos de expulsão nas redes sociais. O motivo é que, durante a discussão, que foi apartada por dummys e por um alerta do Big Boss, o motorista aproximou bruscamente sua testa com a do funkeiro, o que foi interpretado pelo público como uma possível cabeçada.

Ele nitidamente deu uma cabeçada nele, reparem no óculos do bin sendo amassado.



DAVI EXPULSO! pic.twitter.com/Ub9wu2URIR — henrie ✶ (@henrietante) March 26, 2024

Em outros casos, a emissora levou algum tempo para analisar as imagens e tomar uma decisão definitiva, mas até o momento, não houve pronunciamento oficial. Além da indignação do público, uma espectadora e grande admiradora do baiano também usou as redes sociais para pedir a expulsão. A apresentadora Sonia Abrão pediu a eliminação de ambos os participantes em seu Instagram.

"EXPULSÃO PARA BIN E DAVI! Eu não sei se novas imagens, se outros ângulos serão mostrados hoje à noite no BBB24, que possam me fazer mudar de opinião! Só sei que pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade, brigas que ultrapassam os limites das desavenças”, ela afirmou.

Wanessa apaga pedido de desculpas para Davi:

Durante a madrugada desta terça-feira, 26, Wanessa Camargo tomou uma decisão surpreendente. Logo após a briga entre Davi e MC Bin Laden no Big Brother Brasil 24, a cantora apagou seu pedido de desculpas para o motorista e faz um novo desabafo enigmático em suas redes sociais. Ela avisou que sabe quem é e está ‘voltando’ para si.

Parece que a cantora voltou atrás em seu pedido de desculpas depois de assistir a confusão entre o baiano e o cantor de funk. Vale mencionar que durante a discussão, os brothers receberam intervenção da produção e foram contidos por Dummys para evitar novas agressões e consequentemente, a expulsão dos participantes; confira o desabafo de Wanessa.