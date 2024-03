BBB 24: Sonia Abrão pede expulsão de Bin Laden e Davi: 'Agressividade'

Após quase se agredirem em discussão, Sonia Abrão pede que Bin Laden e Davi sejam expulsos do BBB 24; apresentadora explicou sua opinião

A casa do BBB 24 quase teve uma briga com agressão nesta segunda-feira, 25, após o fim do Sincerão. MC Bin Laden e Davi discutiram de perto e quase se bateram. A apresentadora Sonia Abrão opinou sobre o momento e pediu a expulsão dos dois participantes.

Apesar de não terem trocado agressões físicas ao serem segurados por outros brothers e até um dummy aparecer na casa para apartar, a jornalista acredita que os dois passaram muito do ponto e merecem sair do jogo.

"EXPULSÃO PARA BIN E DAVI! Eu não sei se novas imagens, se outros ângulos serão mostrados hoje à noite no BBB24, que possam me fazer mudar de opinião! Só sei que pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade, brigas que ultrapassam os limites das desavenças que temperam o jogo e descambam para a baixaria total!", disse a comandante do A Tarde É Sua.

"Nem que pra isso seja necessário abrir mão do brother favorito do público e tbm do último integrante do camarote! Bin perdeu a noção; Davi, o prêmio! Isso me quebra, pq esse garoto sempre foi o número 1 do meu pódio, minha torcida assumidíssima, mas o sonho acabou! Pra mim, daqui não dá pra passar! Sou a favor da dupla expulsão! E segue o jogo!", opinou ela.

Após a discussão tensa entre a dupla, o Big Boss mandou um recado claro e direto sobe terem passado do ponto. O integrante da produção falou que o BBB não é UFC.

