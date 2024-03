BBB 24: Ludmilla revela grande torcida para brother: 'Nosso campeão'

Após os últimos acontecimentos na casa do BBB 24, a cantora Ludmilla revelou qual brother possui sua torcida para vencer o reality show

A cantora Ludmilla se juntou ao time de famosos que acompanham o BBB 24, da Globo, e decidiu revelar ao público qual brother do reality show tem sua torcida. Através das redes sociais, a artista aproveitou também para comentar o principal episódio da madrugada desta terça-feira, 12, envolvendo Davi e Leidy Elin.

Em seus stories no Instagram, a esposa da ex-BBB Brunna Gonçalves compartilhou um vídeo em que o motorista de aplicativo aparece chorando sozinho. A cena em questão aconteceu logo após o atrito com Leidy, que culminou com a sister jogando as roupas do adversário na piscina da casa.

Assim como Carolina Dieckmann, Ludmilla também saiu em defesa de Davi e declarou sua torcida para o jovem: "Davi, estou aqui te enviando todas as forças positividade, ser você aí dentro dessa casa não está sendo nada fácil. Eu e o Brasil estamos com você, nosso campeão", escreveu a cantora na legenda.

Além de Ludmilla e Carolina Dieckmann, o cantor Nadson O Ferinha, grande ídolo de Davi, também já declarou publicamente sua torcida para que o jovem seja o grande campeão do BBB 24.

Ludmilla declara torcida para Davi no BBB 24. Foto: Reprodução / Instagram

Apesar de ter ficado bastante abalado com a atitude de Leidy Elin, o brother já revelou que não pretende se vingar da sister. Durante seu relato no Raio-X, Davi, que mais cedo havia levantado a possibilidade de revidar a ação, afirmou que deixará a decisão na mão do público.

"Aqui dentro tem que ter respeito pelas pessoas e eu respeito muito as mulheres aqui dentro. Só que ontem a Leidy Elin passou dos limites, pegou minhas roupas e jogou na piscina. Tá tudo bem. Eu tinha e tenho várias maneiras para me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto. As pessoas dentro da casa, tirando as pessoas que estão comigo e são meus aliados aqui dentro, estão me colocando em lugares que não são meus. Estão me colocando como uma pessoa má", declarou ele.

E completou: "Eu não sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa muito prestativa, amiga, alegre… Só que elas não enxergam isso em mim. Elas me enxergam como uma pessoa má dentro da casa e que queria prejudicar os outros, mas eu não sou esse tipo de pessoa. O que ela fez foi para me provocar, realmente. Eu não consegui dormir direito, mas está tudo bem. Eu entrego nas mãos de Deus e do Brasil e de vocês aí fora".

"Aqui dentro temos que ter o respeito, eu respeito muito as mulheres aqui só que a Leidy passou dos limites. Eu tenho várias maneiras de me vingar mas vou deixar isso quieto.. estão me colocando com uma pessoa má e eu não sou esse tipo de pessoa."… pic.twitter.com/blUeLaIqWd

Davi bate mais de 7 milhões de seguidores

Após os últimos acontecimentos no BBB 24, Davi bateu mais uma marca em sua rede social. Agora o motorista de aplicativo tem mais de 7 milhões de seguidores e é um dos apontados como favorito da edição para levar o prêmio.

Sendo o Pipoca com o maior número, o baiano já passou Camarotes como Wanessa Camargo e Rodriguinho. Depois de ter suas malas jogadas na piscina por Leidy Elin, Davi então conquistou mais admiradores.

"Somos 7 MILHÕES de seguidores! E no meio de tudo isso, nossa família cresce a cada dia mais. O Davi neste momento não imagina a quantidade de pessoas que conquista diariamente aqui fora. Nossa eterna gratidão a cada um de vocês. Sintam-se abraçados por toda a equipe e pelo nosso Davi. Queremos toda a TROPA DO DAVI junta, rumo à final", escreveu a equipe dele. Confira!