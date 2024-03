BBB 24: Rodriguinho causa ao opinar sobre briga de Leidy e Davi: ‘Não deixava’

Será mesmo? Rodriguinho gera polêmica ao declarar que não deixaria Leidy jogar as roupas de Davi na piscina se ainda estivesse no BBB 24

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Rodriguinho causou ao opinar sobre a confusão entre Leidy e Davi no reality show da Globo, na manhã desta terça-feira, 12. Apesar de ter sido rival declarado do motorista durante sua estadia no programa, o pagodeiro surpreendeu seus seguidores ao dizer que ‘não deixaria’ a trancista jogar as coisas do baiano na piscina.

Através dos stories do Instagram, o ex-participante da atração global contou que estava recebendo mensagens dos seguidores pedindo um posicionamento sobre a confusão: “Bom dia! Voltando da academia e me perguntaram aqui se eu não ia comentar nada sobre a Lady ter jogado as coisas do Davi na piscina”, iniciou em um vídeo.

“Se eu estivesse lá não ia deixar ela fazer isso não. Perde a razão, já perdeu a razão. Errou Leidy, errou. Eu não ia deixar”, Rodriguinho detonou a atitude da trancista e ainda defendeu sua permanência no reality show: “Eu percebi que depois que eu saí, o pau comeu lá dentro. Eu não deixava eles brigarem. Que loucura, gente”, disse o pagodeiro.

No entanto, a declaração do cantor gerou polêmica nas redes sociais. Isso porque o pagodeiro era rival do motorista e já até chegou a fazer algumas ameaças. Nos comentários, os seguidores criticaram: “Ele ia era ajudar”, um opinou. “Não só deixaria como ajudaria”, comentou mais um. “Acho que ele perdeu a memória”, brincou um terceiro. "Se tivesse lá dentro agiria igual os outros", outro detonou.

Apesar da controvérsia, Rodriguinho também recebeu apoio de alguns admiradores: “Acredito, pois um dias antes dele sair a Yasmin queria comer as comidas do VIP pra casa todo ir para o ‘Tá com Nada’ e ele falou pra ela segurar a onda”, uma seguidora saiu em defesa.” Ele realmente buscava evitar o conflito cara a cara”, uma seguidora elogiou a postura do cantor.

Vale lembrar que o cantor Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil 24 no final do mês passado. Com uma porcentagem de mais de 78% dos votos, ele deixou a competição. Durante o discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt, o comportamento polêmico e as ações do cantor ao longo de sua trajetória ganharam destaque.

Leidy pode ser expulsa do BBB 24?

Para quem não acompanhou, Leidy e Davi tiveram uma discussão intensa durante a dinâmica do Sincerão ao vivo no reality show da Globo. Mas após o fim do programa, a trancista pegou as malas do motorista sem permissão, colocou suas roupas dentro de uma bolsa e levou tudo para a área externa da casa, quando despejou na piscina.

Apesar de estar revoltado com a atitude da sister, outro detalhe chamou atenção de Davi. É que durante a confusão, Leidy, teria provocado o brother: ‘Ela me provocou e não vai ficar assim! Ela tava dizendo 'então me bate'. Tá beleza! Provocando para eu agredir ela!”, o baiano apontou que a rival teria ido contra as diretrizes do programa e tentou denunciar a atitude no confessionário.

No entanto, como foi apontado por Alane, o próprio motorista também já provocou um rival durante uma briga: “Só que, Davi, quando tu brigou com Nizam, tu falou 'Me bate, me bate'”, aliada do baiano apontou a inconsistência no pedido de expulsão. Além disso, nenhum brother já foi expulso do programa por ‘provocar’; relembre.