BBB 24: Leidy infringiu regra? Entenda atitude que rendeu pedido de expulsão

Davi planeja pedir eliminação de Leidy no confessionário; entenda se a trancista pode ser expulsa por infringir regra do BBB 24

Após brigar com Leidy Elin na madrugada desta terça-feira, 12, Davi bateu na porta do confessionário no Big Brother Brasil 24. Apesar de ter feito diversas tentativas, o motorista ainda não conseguiu falar com a produção do programa da Globo. No entanto, em uma conversa com seus aliados, ele revelou que pretende pedir a expulsão da trancista.

Para quem não acompanhou, Leidy e Davi tiveram uma discussão intensa durante a dinâmica do Sincerão ao vivo no reality show da Globo. Mas após o fim do programa, a trancista pegou as malas do motorista sem permissão, colocou suas roupas dentro de uma bolsa e levou tudo para a área externa da casa, quando despejou na piscina.

Apesar de estar revoltado com a atitude da sister, outro detalhe chamou atenção de Davi. É que durante a confusão, Leidy, teria provocado o brother: "Ela me provocou e não vai ficar assim! Ela tava dizendo 'então me bate'. Tá beleza! Provocando para eu agredir ela!”, o baiano apontou que a rival teria ido contra as diretrizes do programa.

No entanto, como foi apontado por Alane, o próprio motorista também já provocou um rival durante uma briga: “Só que, Davi, quando tu brigou com Nizam, tu falou 'Me bate, me bate'”, a aliada do baiano apontou a inconsistência no pedido de expulsão. Além disso, é importante mencionar que nenhum brother já foi expulso do programa por ‘provocar’.

Ao todo oito participantes já foram eliminados compulsoriamente da atração, por motivos como agressão ou assédio. Inclusive, outra sister já teve a mesma atitude que Leidy Elin. Na ocasião, Tina, da segunda edição do programa, bagunçou a roupa dos brothers e teve suas coisas jogadas na piscina por Fernando após iniciar a provocação.

No entanto, ela não foi expulsa do programa e recebeu apenas uma bronca do comandante da atração na época, Bial: “Você ia dançar, Tina, porque do jeito que você tá provocando, você dança, tudo bem dançar? Não tá aí para ganhar?", disse o apresentador, que reprovou provocações. Além disso, Boninho também já explicou que não é proibido provocar os colegas, e sim, mexer com a produção.

"Recado dado para eles: quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo pro 'Tá com Nada'? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode não. Com a gente é, mandou, ouviu, tomou atenção? 'Sim, senhor, segue o jogo'. O resto é a brincadeira que eles podem fazer lá dentro. Com a gente não”, o diretor disparou ao comentar sobre uma atitude de Yasmin Brunet.

Davi cai no choro ao ver roupas na piscina:

Após uma madrugada extremamente agitada nesta terça-feira, 12, Davi desabafou com alguns colegas sobre sua situação e, sozinho, caiu em prantos no Big Brother Brasil 24. Desesperado, o motorista de aplicativo se deitou no gramado e começou a chorar enquanto todos os outros brothers dormiam. Ele está arrasado após a confusão com Leidy Elin.