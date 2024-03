BBB 24: Davi anuncia decisão no Raio-X: ‘Tenho várias maneiras’

Após briga com Leidy Elin que terminou com roupas na piscina, Davi revela se vai se vingar ou não e anuncia sua decisão no Raio-X do BBB 24

O brother Davi abriu o coração durante a declaração no vídeo do Raio-X na manhã desta terça-feira, 12, no BBB 24. Ele relembrou a briga que teve com Leidy Elin na madrugada após o Sincerão. A sister chegou a jogar as roupas dele dentro da piscina e ele cogitou uma vingança. Porém, o rapaz anunciou que pensou melhor e não vai se vingar.

No vídeo, o jovem contou que está bem e vai deixar quieto, sem vinganças. Ele quer que o público decida o que deverá acontecer no futuro.

"A situação que aconteceu ontem aqui na casa, depois do Sincerão, foi muito séria e complicada para mim. Aqui dentro tem que ter respeito pelas pessoas e eu respeito muito as mulheres aqui dentro. Só que ontem a Leidy Elin passou dos limites, pegou minhas roupas e jogou na piscina. Tá tudo bem. Eu tinha e tenho várias maneiras para me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto. As pessoas dentro da casa, tirando as pessoas que estão comigo e são meus aliados aqui dentro, estão me colocando em lugares que não são meus. Estão me colocando como uma pessoa má”, disse ele.

E completou: "Eu não sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa muito prestativa, amiga, alegre… Só que elas não enxergar isso em mim. Elas me enxergam como uma pessoa má dentro da casa e que queria prejudicar os outros, mas eu não sou esse tipo de pessoa. O que ela fez foi para me provocar, realmente. Eu não consegui dormir direito, mas está tudo bem. Eu entrego nas mãos de Deus e do Brasil e de vocês aí fora”.

Raio X de hoje 12/03



“Aqui dentro temos que ter o respeito, eu respeito muito as mulheres aqui só que a Leidy passou dos limites. Eu tenho várias maneiras de me vingar mas vou deixar isso quieto.. estão me colocando com uma pessoa má e eu não sou esse tipo de pessoa.”… pic.twitter.com/blUeLaIqWd — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 12, 2024

Sister levaram punição

O caos foi instaurado na casa do BBB 24 nesta segunda-feira, 11, após a dinâmica do Sincerão. Depois da discussão de Leidy Elin e Davi com direito a malas na piscina, Alane e Isabelle tomaram uma punição gravíssima ao ajudarem o brother a pegar as coisas na água.

As sisters perderam 500 estalecas cada ao entrarem na piscina usando o microfone. De roupa e sem perceberem que estavam usando o objeto, elas entraram na água para pegarem os pertences do motorista de aplicativo.

Alane ficou na área rasa da piscina, mas chegou a molhar o equipamento enquanto pegava as peças de roupa do baiano. Depois, Isabelle foi alertada por uma sister sobre a infração, pouco antes da punição ser anunciada. "O que eu posso fazer? Eu esqueci", reagiu Alane, que nos últimos dias levou uma punição por pegar um copo da festa e colocar em sua mala.