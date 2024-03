BBB 24: Sisters tomam punição gravíssima ao ajudarem Davi

Após Leidy Elin jogar malas de Davi na piscina, sisters tomam punição gravíssima ao ajudarem o motorista de aplicativo

O caos foi instaurado na casa do BBB 24 nesta segunda-feira, 11, após a dinâmica do Sincerão. Depois da discussão de Leidy Elin e Davi com direito a malas na piscina, Alane e Isabelle tomaram uma punição gravíssima ao ajudarem o brother a pegar as coisas na água.

As sisters perderam 500 estalecas cada ao entrarem na piscina usando o microfone. De roupa e sem perceberem que estavam usando o objeto, elas entraram na água para pegarem os pertences do motorista de aplicativo.

Alane ficou na área rasa da piscina, mas chegou a molhar o equipamento enquanto pegava as peças de roupa do baiano. Depois, Isabelle foi alertada por uma sister sobre a infração, pouco antes da punição ser anunciada. "O que eu posso fazer? Eu esqueci", reagiu Alane, que nos últimos dias levou uma punição por pegar um copo da festa e colocar em sua mala.

Em seguida, Yasmin alfinetou Alane em conversa na varanda. "E vamos para o 'Tá com Nada' mais uma vez por causa de quem?", falou a atriz sobre a participante, com quem já discutiu sobre tomar punições toda hora na casa.

Vale lembrar que, Davi teve suas malas jogadas por Leidy Elin na piscina nesta segunda-feira, 11, o que deixou muita gente indignada e pedindo punição para a trancista. Contudo, ela já havia perguntado há dias para a produção se isso a tiraria do programa e eles disseram que não.

Isabelle e Alane foram ajudar o Davi a pegar as roupas dele que a Leydi jogou na piscina e tomaram punição #BBB24pic.twitter.com/ORyEmu79AH — vianna (@viannanut) March 12, 2024

Davi e Leidy Elin brigam aos gritos durante ao vivo

Durante o intervalo do Sincerão desta segunda-feira, 11, o bicho pegou no Big Brother Brasil 24. Enquanto a Líder Beatriz e os emparedados Lucas Henrique, Yasmin e Isabelle estavam na área externa aguardando o retorno do comercial, Davi e Leidy Elin tiveram uma briga aos gritos na sala.

Tudo começou após o baiano questionar os argumentos de Yasmin ao colocá-lo como Bruxa Má. "Já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", disparou Leidy. "Uma pessoa que não arruma nem a cozinha falar isso dos outros", disse Alane.

"Nunca fez nada... Se mete não", falou o brother. Com os ânimos exaltados, a trancista afirmou: "Você tem essa mania, você é incoerente". "A Yasmin nunca faz nada nessa casa", pontuou a bailarina. Veja toda a discussão aqui.