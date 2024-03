BBB 24: Em conversa sobre o Tá com Nada, Alane culpa Yasmin Brunet

'Quero ver Yasmin reclamando agora', a bailarina afirma que sabe que contribuiu para isso, porém se alguém for falar com ela, vai ouvir

A ida da casa para o Tá com Nada continua rendendo assunto entre os brothers na casa mais vigiada do Brasil. No Quarto Fada, os brothers conversam sobre uma possível briga depois do acontecimento desta quarta-feira, 07. Alane, então, afirma que tem noção de que contribuiu para isso, mas que, se alguém for falar com ela, vai ouvir. A paraense também diz que quer ver Yasmin Brunet reclamando agora.

"Só quero ver a hora que estourar uma briga", diz Matteus. "Eu também, eu vou rir muito", afirma Beatriz. "Eu estou na minha, mas se vierem falar alguma coisa vou virar, entendeu?", conta Alane.

Então, a vendedora pede para o amigo não dé risada da situação. "Porque pode estourar com a gente. Às vezes não é nem com Davi e com Alane, é com a gente", diz Beatriz. "Mas que estoure", afirma Matteus. "Eu também, estou pronta", destaca a paulista.

"Que largue qualquer charadinha para mim", pontua. "Eu vou sair daqui e tenho noção que contribuí para isso, mas se vierem falar, vão ouvir", ressalta a paraense.

Pouco tempo depois, Alane afirma que quer ver a reação de Yasmin após toda a casa ir para o Tá com Nada. "Quero ver Yasmin reclamando agora. Não era você que queria? Por que está reclamando?", dispara ela. "Não queria acelerar o processo?", questiona a vendedora do Brás.

Com medo do paredão, Yasmin Brunet fala sobre a prova do líder

Em conversa no Quarto Gnomo, Fernanda relembra Yasmin que é dia de Prova do Líder nesta quinta-feira, 07. A modelo afirma que está na mira dos votos para o Paredão após a casa do BBB 24 ir para o Tá Com Nada nesta madrugada.

"Nunca quis tanto ganhar, porque agora eu tenho certeza absoluta... Agora que a gente entrou no Tá Com Nada, que se eu não ganhar Líder, você já sabe", diz Yasmin. "Não sei não, termina a frase", Fernanda provoca. "Eu tô no Paredão, 1000%. Davi tava p*to ontem na festa", a modelo responde.

No Raio-X de hoje, a filha da Luiza Brunet já tinha comentado sobre sua motivação para vencer a próxima Prova do Líder: "Hoje é a Prova do Líder. Nossa, nunca quis tanto ser Líder. Vou dar tudo de mim, absolutamente tudo de mim. Até porque se eu não for Líder, eu já sei e já imagino o que vai acontecer por causa de um grupo daqui", ela disse.