BBB 24: Com medo do paredão, Yasmin Brunet fala sobre a prova do líder

'Nunca quis tanto ganhar’, Yasmin Brunet teme que irá ser indicada pelos brothers para o próximo paredão após casa ir para o 'Tá Com Nada'

O clima está pesado entre os brothers desde que a casa foi parar no 'Tá com nada' nesta madrugada. Em conversa no Quarto Gnomo, Fernanda relembra Yasmin Brunet que é dia de Prova do Líder nesta quinta-feira, 07. A modelo afirma que está na mira dos votos para o Paredão após a casa do BBB 24 ir para o Tá Com Nada nesta madrugada.

"Nunca quis tanto ganhar, porque agora eu tenho certeza absoluta... Agora que a gente entrou no Tá Com Nada, que se eu não ganhar Líder, você já sabe", diz Yasmin. "Não sei não, termina a frase", Fernanda provoca. "Eu tô no Paredão, 1000%. Davi tava p*to ontem na festa", a modelo responde.

Durante a Festa do Líder, Fernanda levou a punição que atingiu o teto de vacilos no Vacilômetro e levou a casa para o Tá Com Nada. "Tava? Saí cedo. Eu vi só ele discutindo com a Cunhã. Toda festa chega um momento que eles dão uma briguinha, não sei qual é o esquema dali não", comenta a niteroiense.

No Raio-X de hoje, a filha da Luiza Brunet já tinha comentado sobre sua motivação para vencer a próxima Prova do Líder: "Hoje é a Prova do Líder. Nossa, nunca quis tanto ser Líder. Vou dar tudo de mim, absolutamente tudo de mim. Até porque se eu não for Líder, eu já sei e já imagino o que vai acontecer por causa de um grupo daqui", ela disse.

Brothers repercutem sobre Tá Com Nada

Na madrugada desta quinta-feira, 7, Fernanda cometeu uma infração gravíssima durante a Festa do Líder Lucas Henrique e gerou uma punição extrema para toda a casa: os participantes do BBB 24 entraram, pela primeira vez, no 'Tá Com Nada'. De manhã, eles aproveitaram para repercutir o ocorrido durante o Raio-X. Confira o depoimento dos participantes clicando aqui!