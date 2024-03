BBB 24: Durante Raio-X, brothers repercutem sobre Tá Com Nada: "Vai surtar"

Após Fernanda violar regra importante do programa e levar a casa para o Tá com Nada, os participantes do BBB 24 opinaram sobre o ocorrido no Raio-X

Na madrugada desta quinta-feira, 7, Fernanda cometeu uma infração gravíssima durante a Festa do Líder Lucas Henrique e gerou uma punição extrema para toda a casa: os participantes do BBB 24 entraram, pela primeira vez, no 'Tá Com Nada'. De manhã, eles aproveitaram para repercutir o ocorrido durante o Raio-X.

Leidy Elin afirmou que não liga muito para as atuais condições, mas acredita que alguns moradores da casa irão "surtar". "Isso aqui adianta de quê? VIP? Adianta de nada, agora tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo no arroz e feijão. Eu não ligo tanto porque são alguns dias, mas tem gente que vai surtar [...]. E, hoje, vai ter babado, hein?! Estou sentindo que hoje vai ter babado, confusão e gritaria", opinou.

Outra sister que também refletiu sobre o ocorrido da madrugada foi Giovanna. Ela, inclusive, utilizou uma frase do ex-participante Rodriguinho para expressar como estava se sentindo. "Entramos no Tá Com Nada no meio da festa, ainda bem que a gente aproveitou, porque agora não temos mais comida. A gente só tem água, não tem nem café... Levaram meus bagulhos, como diria Rodriguinho", comentou a nutricionista.

Por outro lado, Fernanda, que levou a casa para o 'Tá Com Nada' ao estourar o limite geral de punições, revelou que está com vontade de ganhar mais uma prova - vale lembrar que a confeiteira já foi Líder e Anjo ao longo da temporada.

"Hoje tem Prova do Líder, e eu precisava muito ganhar. Estou quase esquecendo o sabor da vitória. [...] Precisava muito ganhar uma liderança, um Anjo essa semana. Tudo volta, as coisas vão voltar para mim, sei disso... Então, preciso vencer. Agora é focar a energia e acreditar. É isso", concluiu.

Fernanda comentou que já está com saudades da sensação de vitória e que precisa muito ganhar um líder ou anjo essa semana. Ainda complementa cantando sua paródia de “Homem Ser” da Mulan.

O que é ‘Tá com Nada’?

Antes de tudo, é importante entender que os brothers se dividem em dois grupos após a Prova do Líder. O todo poderoso da semana seleciona um número específico de colegas para participarem do VIP. Dessa forma, os privilegiados reúnem suas estalecas para fazer compras em um mercado com muitas opções. Além disso, eles recebem vários mimos na semana especial.

Enquanto isso, o outro grupo enfrenta uma dieta rigorosa com o mercado inflacionado, estalecas escassas e pouquíssimas opções na Xepa, incluindo proteínas como rabada, moela e fígado. Por isso, Fernanda, que foi eleita pelo líder nesta semana, perde sua vantagem e também coloca todos os colegas que estão no VIP na Xepa, com uma dieta ainda mais restrita que o normal.