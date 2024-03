BBB 24: Leidy Elin se mostra realizada com sua ação contra Davi: 'Gosto'

Após jogar malas de Davi na piscina, Leidy Elin se mostra contente com seu feito e diz gostar 'dessa vibe'; trancista demonstrou segurança de seus atos

Após protagonizar mais uma discussão com Davi e causar jogando as malas dela na piscina, Leidy Elin se mostrou satisfeita com suas ações na casa do BBB 24. Em conversa com Lucas Henrique, a trancista comentou sobre as ocorrências.

"Eu não estou a fim de discutir e nem vou deixar elas fazerem isso comigo. Viu que a Alane queria mudar pra mim o foco?", falou o professor de Educação Física. "Ela não tem argumento pra mim. Quando pediu desculpas: 'Ai que você mudou da noite pro dia', que não sei o quê. Eu não vou falar eu estando certa. Ao contrário da Bia que no dia seguinte (estava) me ajudando, pegando minha lente. Não estou falando que tem que puxar meu saco não, mas quem errou foi ela", falou Leidy.

E continuou: "Quem pediu desculpas foi ela. Se eu estivesse errada, eu que ia chegar até ela [...] No dia eu estou estressada, no dia eu não quero falar, eu sou assim. 'Ah você acha que seu orgulho vai te levar aonde?', problema! Eu sou assim. Você não tem o seu jeito?".

Lucas comentou: "E ela: 'Você não deixa eu falar', eu falei: Deixo sim, para'". Em seguida, ele perguntou como ela estava após os últimos acontecimento marcantes dela com Davi no reality show: "Aqui, como é que você está se sentindo?".

"Eu estou de boa, eu gosto dessa vibe. Não gosta de falar que eu sou vtzeira? Fala com vontade. Agora ele pode falar com vontade. Toda vontade do mundo. Aí está lá, toda a tropinha na sala. Depois eu vou chamar a Bia pra conversar", declarou Leidy.

Após protagonizar discussão com Davi, Leidy Elin infelizmente foi alvo de ataques racistas na internet. A sister ainda fez os internautas relembrarem um vídeo de Pedro Bial dando um esporro em uma participante que fez algo parecida com a ação dela.

Vingança? Davi acorda e enche balde na piscina

Após protagonizar um barraco forte com Leidy Elin no fim da noite desta segunda-feira, 11, após o Sincerão, do BBB 24,Davi acordou cedo nesta terça-feira, 12, e bastante pensativo, inclusive o brother se mostrou disposto a realizar alguma vingança.

Depois de ver suas malas sendo jogadas pela trancista na piscina sem sua permissão, o motorista de aplicativo despertou com vontade de fazer algo. Ele foi até a área externa e pegou um balde, enchendo-o com água da piscina. Veja mais o momento aqui.