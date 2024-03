BBB 24: Carolina Dieckmann opina sobre atitude de Leidy: 'E se fosse o Davi?'

Indignada, a atriz Carolina Dieckmann saiu em defesa de Davi após Leidy Elin jogar as roupas do brother na piscina do BBB 24

Os participantes do BBB 24 nem imaginam, mas o desentendimento entre Davi e Leidy Elin no reality show da TV Globo também rendeu bastante assunto fora do confinamento. Nesta terça-feira, 12, a atriz Carolina Dieckmann saiu em defesa do brother e fez alguns questionamentos sobre até onde pode ser considerado apenas jogo.

A discussão entre os confinados se iniciou ao vivo, na dinâmica do Sincerão, apresentada por Tadeu Schmidt. Logo em seguida, Leidy surpreendeu ao jogar algumas roupas de Davi na piscina da casa, despertando chateação no adversário.

Através das redes sociais, Carolina Dieckmann compartilhou alguns trechos da cena e lamentou o ocorrido dentro do programa. "Isso nunca será sobre entretenimento…", escreveu a artista na legenda de um vídeo.

Na sequência, ela decidiu expor sua opinião sobre a situação envolvendo os brothers. "O que falta acontecer, gente? O que falta acontecer nesse BBB? O Davi explodir?", questionou Carol. E continuou: "E se fosse o Davi que tivesse feito tudo isso? Gritar, mandar calar a boca, jogar as roupas na piscina? O que será que teria acontecido com ele?".

Por fim, Carolina Dieckmann reforçou seu descontentamento com toda a situação: "É muito triste isso tudo. É muito triste! Bora fazer barulho porque é muito sério. Não é jogo só", concluiu a atriz.

🚨VEJA: Carolina Dieckmann defende Davi após confusão com Leidy Elin:



Mais cedo, Davi fez um sincero desabafo com Isabelle sobre o atrito envolvendo Leidy Elin. Em conversa com a manauara, o motorista de aplicativo disse que alguns brothers estão querendo colocá-lo em um local onde ele não pertence.

"As pessoas aqui dentro querem me colocar num lugar que não é meu. Querem me colocar como bruxa má, pessoa má e eu não sou uma pessoa má. Tão me colocando num lugar que não é meu, tão me enxergando de outra maneira aqui dentro. Eu sei que lá fora o Brasil pode ter uma visão totalmente diferente de mim, mas aqui dentro é uma situação muito complicada. É você ser provado num fogo. É muito complicado", declarou o brother.

Carolina Dieckmann promete visitar namorada de Davi

A atriz Carolina Dieckmann, que já declarou sua torcida para Davi vencer o BBB 24, da Globo, mandou um recado especial para Mani Reggo, namorada do brother. Através das redes sociais, a artista revelou desejo em visitar a barraca de lanches da empreendedora na Bahia.

Recentemente, Mani lançou o "X-Calabreso" em homenagem ao companheiro, que usou o termo dentro do reality show durante um atrito com o participante Lucas Henrique. A novidade, inclusive, tem sido o grande sucesso do empreendimento.

"Estou aqui com a Fafa, e queremos comer o hambúrguer da mulher do Davi. Onde é que compra? É lá na Bahia, né? Temos que ir para lá comer. Eu vi alguém comendo esse hambúrguer e estou desejando", declarou Carolina Dieckmann em seu Instagram oficial.

A namorada de Davi, por sua vez, retribuiu o carinho da atriz e a convidou para visitá-la. Confira!