BBB 24: Davi faz sincero desabafo com sister: 'Não sou uma pessoa má'

Chateado com os últimos acontecimentos, o brother Davi abriu o coração e lamentou a atitude de Leidy Elin contra ele no BBB 24

Durante a manhã desta terça-feira, 12, o brother Davi aproveitou um momento a sós com Isabelle para fazer um sincero desabafo a respeito dos últimos acontecimentos do BBB 24, da Globo. Ao longo da conversa com a sister, ele lamentou que a convivência no confinamento precise ser tão radical.

Nesta madrugada, o motorista de aplicativo protagonizou uma discussão com Leidy Elin na dinâmica do Sincerão, apresentada ao vivo por Tadeu Schmidt. Momentos depois, a trancista jogou as roupas do adversário na piscina da casa.

Davi, então, abriu o coração e desabafou: "As pessoas aqui dentro querem me colocar num lugar que não é meu. Querem me colocar como bruxa má, pessoa má e eu não sou uma pessoa má", declarou ele no bate-papo com Isabelle, se referindo aos adjetivos usados no Sincerão. "Não, não é", concordou a sister.

"Tão me colocando num lugar que não é meu, tão me enxergando de outra maneira aqui dentro. Isso é muito f***, porque quem tá aqui dentro é que sente", continuou o brother. Em seguida, ele explicou que o público do reality show pode enxergar as situações de uma forma diferente de quem está dentro do jogo.

"Eu sei que lá fora o Brasil pode ter uma visão totalmente diferente de mim, mas aqui dentro é uma situação muito complicada. É você ser provado num fogo. É muito complicado", concluiu Davi. Vale lembrar que o jovem desistiu de se vingar de Leidy Elin, afirmando que deixará o julgamento nas mãos do público.

"A situação que aconteceu ontem aqui na casa, depois do Sincerão, foi muito séria e complicada para mim. Aqui dentro tem que ter respeito pelas pessoas e eu respeito muito as mulheres aqui dentro. Só que ontem a Leidy Elin passou dos limites, pegou minhas roupas e jogou na piscina. Tá tudo bem. Eu tinha e tenho várias maneiras para me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto. As pessoas dentro da casa, tirando as pessoas que estão comigo e são meus aliados aqui dentro, estão me colocando em lugares que não são meus. Estão me colocando como uma pessoa má", disse ele em um trecho do Raio-X.

#BBB24

Davi diz que querem coloca-lo no lugar que não é dele.

Que ele não é uma pessoa má.pic.twitter.com/MOqEfDlWre — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) March 12, 2024

Leidy debocha ao ver Davi no confessionário

Após ter suas roupas despejadas na piscina na madrugada desta terça-feira, 12, Davi bateu na porta do confessionário para pedir a expulsão de Leidy Elin no Big Brother Brasil 24. No entanto, a trancista não se afetou nenhum pouco e fez questão de debochar da atitude do motorista cantando uma música bem pesada.

Sentada na área externa, Leidy avistou o baiano aguardando na porta do confessionário para conversar com a produção da casa mais vigiada do Brasil. Indignada, ela começou a cantarolar para provocar o motorista. Mas o trecho da canção escolhida pela trancista chamou atenção, 'Amante tem lar', de MC Naninha.

"Quando eu te pegar. Eu vou pisar no teu pescoço. Que é pra você. Não poder gritar socorro. Quer tretar comigo, tem certeza?", Leidy cantarolou gritando enquanto dava risada. Ao lado dela, alguns brothers também caíram na gargalhada com o deboche da trancista. Pitel foi a única que repreendeu a amiga. Confira!