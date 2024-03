BBB 24: Indignado, Davi surpreende com decisão: 'Fazer miséria'

Após ter roupas jogadas na piscina por Leidy, Davi surpreende com desabafo falando o que realmente pretende fazer com a sister

Após ter suas roupas jogadas na piscina por Leidy Elin, Davi acordou indignado, mas mais calmo nesta terça-feira, 12. Depois de cogitar algumas vinganças contra a sister, o motorista de aplicativo comentou com Beatriz o que realmente pretende fazer.

O baiano então falou que não olhará mais na cara dela e que já deu muita atenção para a trancista, pois se for fazer o que deseja acabará fora do reality show. "As coisas que eu quero fazer para me vingar dela... se eu fizer, eu vou ser expulso. Aí, eu tava conversando com a Isabelle ontem, isso aqui envolve muita coisa, minha faculdade, minha vida...", falou o motorista de aplicativo.

Beatriz, então, aconselhou o brother: "É, não se perca por causa disso, Davi". "Mas é f***, né, Bia? A pessoa chegar pegar suas roupas, jogar na piscina. Aí, vem Alane e Isabelle... perdem 500 estalecas as duas porque entraram [piscina] para me ajudar, por causa dela? Ela podia gritar, berrar, fazer o que quisesse", falou o rapaz.

A conversa seguiu e Davi disparou: "Eu não quero nem olhar na cara dessa mulher, tá doido. Acho que já tô dando ibope para ela demais. Ontem quem começou essa briga toda foi ela. Meu erro foi dar ibope, porque, se deixasse ela falando sozinha, acabava e não ia ter nada disso".

Beatriz ouviu o desabafo do baiano, que relembrou a discussão com a trancista. "Isso não se faz, irmão, não. Ela falou que perguntou para o pessoal e o pessoal falou que poderia fazer. Eu não consegui dormir... essas paradas não se faz não, ela me provocou", continuou Davi. "Se eu fosse meter a p*** nela agora, eu ia pegar um balde de água e ia ficar jogando nela até ela cansar. No ao vivo... se ela tivesse no ao vivo toda arrumada, eu ia ficar jogando água nela até ela cansar. Ia fazer miséria", mostrou-se indignado. "Ela pode fazer comigo, e eu? Tenho que ter paciência?", questionou o brother.

Após protagonizar um barraco forte com Leidy Elin no fim da noite desta segunda-feira, 11, após o Sincerão, do BBB 24, Davi acordou cedo nesta terça-feira, 12, e bastante pensativo, inclusive o brother se mostrou disposto a realizar alguma vingança e pegou um balde.

Davi na conversa com Bia, falou que já passou muita coisa no exército e que essas coisa é natural pra ele!



Fernanda | Leidy | Boninho | Beatriz | Yasmin | Ridícula | Pitel pic.twitter.com/iE2WXXK4D6 — Rik¥ (@Rike_Xz) March 12, 2024

Após Leidy Elin jogar as malas de Davi na piscina nesta segunda-feira, 11, muita gente questionou se a atitude da sister não valeria uma punição já que expulsão já havia sido negada pela produção quando a trancista perguntou se poderia fazer o ato na casa.

