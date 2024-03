BBB 24: Leidy debocha ao ver Davi no confessionário: ‘Pisar no seu pescoço’

Após jogar roupas de Davi na piscina, Leidy debocha com música pesada enquanto motorista aguarda na porta do confessionário do BBB 24

Após ter suas roupas despejadas na piscina na madrugada desta terça-feira, 12, Davi bateu na porta do confessionário para pedir a expulsão de Leidy Elin no Big Brother Brasil 24. No entanto, a trancista não se afetou nenhum pouco e fez questão de debochar da atitude do motorista cantando uma música bem pesada.

Sentada na área externa, Leidy avistou o baiano aguardando na porta do confessionário para conversar com a produção da casa mais vigiada do Brasil. Indignada, ela começou a cantarolar para provocar o motorista. Mas o trecho da canção escolhida pela trancista chamou atenção, ‘Amante tem lar’, de MC Naninha.

“Quando eu te pegar. Eu vou pisar no teu pescoço. Que é pra você. Não poder gritar socorro. Quer tretar comigo, tem certeza?”, Leidy cantarolou gritando enquanto dava risada. Ao lado dela, alguns brothers também caíram na gargalhada com o deboche da trancista. Pitel foi a única que repreendeu a amiga: “Para! Para! Tem 10 anos, por**a?”, disse.

Leidy rebateu o pedido da assistente social: “Tenho, tenho 10. Sou pré-adolescente”, ela respondeu e se sentou novamente. Enquanto isso, Davi continuou aguardando a produção do programa e apertou o botão do confessionário inúmeras vezes. Em conversa com aliados, ele contou que pretende denunciar uma violação de regras no reality da Globo.

"É contra as regras de provocação e é caso de eliminação. Se puder provocar agora eu vou fazer pior!”, disse Davi, que disparou: "Ela me provocou e não vai ficar assim! Ela tava dizendo 'então me bate'”, desabafou. Por fim, ele apontou o motivo de ir ao confessionário: “Tá beleza! Provocando para eu agredir ela”, o motorista desabafou sobre a situação.

Para quem não acompanhou, Leidy e Davi tiveram uma discussão acalorada durante e após o Sincerão ao vivo no reality show da Globo. Mas após o fim do programa, a tracista pegou as malas do motorista sem permissão, colocou suas roupas dentro de uma bolsa e levou tudo para a área externa da casa, quando despejou a mala na piscina.

Davi caiu no choro ao ver roupas na piscina:

Após uma madrugada extremamente agitada nesta terça-feira, 12, Davi desabafou com alguns colegas sobre sua situação e, sozinho, caiu em prantos no Big Brother Brasil 24. Desesperado, o motorista de aplicativo se deitou no gramado e começou a chorar enquanto todos os outros brothers dormiam. Ele está arrasado após a confusão com Leidy Elin.

Depois da confusão, Davi recolheu seus pertences e passou a madrugada desabafando com seus colegas de confinamento, Isabelle e Matteus. Além disso, ele tentou falar com a produção, mas não obteve resposta. Por isso, o brother chegou a refletir sobre sua estadia no programa e entregou novos detalhes sobre sua situação complicada fora da casa mais vigiada do Brasil.