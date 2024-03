BBB 24: Leidy Elin preocupa participantes com suposição sobre colar de Pitel

No Quarto Fada do BBB 24, Leidy Elin conversou com os brothers e especulou o motivo de Giovanna Pitel ter ganhado o colar

Nesta quarta-feira, 13, Leidy Elin foi até o Quarto Fada do BBB 24 e avisou aos colegas de confinamento sobre o colar que Giovanna Pitel ganhou. A sister encontrou o Poder do Falso após abrir a mala misteriosa com Fernanda, e tomou a decisão de enganar os brothers.

"Como assim?", questionou Alane, se mostrando preocupada com a informação. A trancista explicou o que aconteceu: "Do nada, mandaram ela ir na despensa e colocar o colar, só pode tirar domingo", detalhou a sister, que ainda fez uma suposição: "Acho que teve alguma votação lá fora, de alguma coisa."

A bailarina, então, quis saber se o colar era igual o Poder Curinga, e Giovanna afirmou que sim. Leidy seguiu supondo como Pitel poderia ter sido escolhida para ficar com o colar. "Deve ser as duas pessoas que foram pro Sincerão, deve ter sido", afirmou.

"Mas eu não fui, eu não ganhei colar nenhum", comentou Alane. Giovanna também deu sua opinião. "Deve ter sido votação", comentou. "Ai, perdi", falou a bailarina. Beatriz também comentou o ocorrido: "Será que é por que vocês foram pro Sincerão?", questionou.

"Não sei. Acho que não é pelo Sincerão. Será que é coisa do Invasor?", falou a paraense. "Com certeza não, se não já teria aparecido", respondeu a nutricionista. "É votação do público, do nada assim", acrescentou Matteus.

Pitel avalia e acerta significado do Poder Falso

Em conversa com Fernanda, Pitel acertou o significado do Poder Falso. A dupla encontrou a mala deixada pelo 'invasor' no Quarto Gnomo, mas a alagoana ficou com o colar após um sorteio entre elas.

Após colocar o colar do confessionário, as duas conversaram sobre o poder e combinaram de enganar a casa. "O que você acha que pode ser?", perguntou Fernanda. "De verdade? Eu acho que não é nada, é só marola. Só para eles ficarem...", opinou Pitel. Saiba mais!