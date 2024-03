BBB 24: Pitel avalia e acerta significado do Poder Falso: "Do nada?"

Pitel e Fernanda especularam sobre o significado do Poder Falso que encontraram na mala deixada pelo 'invasor' no BBB 24

Pitel acertou o significado do Poder Falso em conversa com Fernanda na tarde desta quarta-feira, 13, no Big Brother Brasil 24.

A dupla encontrou a mala deixada pelo 'invasor' no Quarto Gnomo, mas a alagoana ficou com o colar após um sorteio entre elas. Após colocar o colar do confessionário, as duas conversaram sobre o poder e combinaram de enganar a casa.

"O que você acha que pode ser?", perguntou Fernanda. "De verdade? Eu acho que não é nada, é só marola. Só para eles ficarem...", opinou Pitel.

Em seguida, a assistente social disse que ficará exibindo o colar: "Hoje ainda é quarta. Daqui para domingo eu vou andar 'blen', 'blen', 'blen' e 'blen', e eles só marolando. Como foi que eu conquistei um Poder do nada?".

"Você vai conseguir não contar nada?", questionou a confeiteira. "Juro", declarou a sister.

Fernanda, então, aconselha Pitel a não contar que elas encontraram a mala no quarto: "Não pode nem dá margem para o Bin achar que era isso que a gente estava descobrindo ali, porque ele vai falar 'ah foi alguma coisa que vocês viram no quarto' [..] ele viu que a gente estava esquisita". A carioca também sugere delas mentirem dizendo que achou o objeto em algum outro lugar.